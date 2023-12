Hajduku opet porasle šanse za naslov! Dinamo pred najgorim učinkom otkako je Lige 10...

Siromašnim derbijem na Maksimiru spustili smo zastor na jesenski dio sezone. Dinamo je pokazao više želje za pobjedom, ali falilo je kvalitete. Nije imao ideju kako probiti gostujući betonski blok. S druge strane, Hajduk je došao po bod koji bi mu osigurao Božić na prvom mjestu, a to je i dobio. Ukratko, na terenu je bilo ništa-ništa.

Onih 18 tisuća gledatelja koji su se smrzavali na Maksimiru nisu mogli uživati u spektakularnom nogometu, ali jedno je sigurno. Čeka nas spektakularna borba za naslov između dva najveća hrvatska kluba i naravno, Rijeke koja vreba iz prikrajka. Prema svemu sudeći, ovo bi mogla biti jedna od najdramatičnijih i najzanimljivijih sezona pa svi s nestrpljenjem čekamo kraj siječnja kada se nastavlja prvenstvo.

Hajduk je, dakle, jesenski prvak nakon 19 godina. Sa zalihom od plus šest nad Rijekom i plus sedam nad Dinamom odlazi na zasluženi odmor, no bodovna razlika nije realna i to je ono što mnogi zamjeraju HNS-u te nazivaju ligu neregularnom.

Hajduk je prvi favorit za naslov

Rijeka ima utakmicu manje, Dinamo čak dvije, a odigrat će ih tek nagodinu. No, kada i nadodamo potencijalne bodove iz zaostalih utakmica, Splićani i dalje imaju prednost, ovise sami o sebi u posljednjoj polovici prvenstva i trenutno imaju najveće šanse za naslov prvaka.

Profil Football Meets Data na društvenoj mreži X (ex Twitter), iz kojeg stoji profesor Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, ažurirao je šanse za naslov i top 4.

Hajduk je najviše profitirao nakon derbija prema ELO modelu. Šanse za naslov porasle su mu za tri posto pa je sada postotak na 52 posto. S druge strane, Dinamove šanse su u padu za pet posto. Postotak da će 'modri' opet biti prvaci je 41 posto. Rijeka je legitimni kandidat za titulu, no spomenuti model joj baš i ne vjeruje. Vjerojatnost je tek sedam posto da će se na kraju sezone na Kvarneru slaviti naslov.

Na Football Meets Data izračunali su i tempo osvajanja bodova po utakmici. Tu opet prednjači Hajduk koji osvaja 2,2 boda po utakmici, a ako nastavi istim tempom, na kraju sezone mogao bi skupiti 78 bodova. To bi im bio najbolji učinak otkako je Lige 10.

Dinamo osvaja dva boda po utakmici i ako tako nastavi do kraja sezone, ostat će na 72 boda. Najgori bodovni učinak u Ligi 10 im je bio 73 boda. Rijeka s 1,9 bodom po utakmici je projicirana na 70 bodova.