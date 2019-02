Hajrović dobio Gojaka, a Livi je ispalio: Moro? E, on je za*eban

Prije uzvrata protiv Viktorije u uzvratu 1/16 finala Europske lige u četvrtak na Maksimiru (18:55), dinamovci moraju odraditi domaću utakmicu protiv Slaven Belupa u HNL-u na Maksimiru (nedjelja, 17:30). U subotu su na Cvjetnom trgu imali druženje s građanima.

Sunce je na subotnju zagrebačku špicu izmamilo stotine Zagrepčana, osobito djece, koji su se podružili sa svojim idolima, imali priliku obojati lice s detaljima modrog kluba, dobiti autogram, fotografiju, osvojiti ulaznice za utakmicu sa Slavenom...

Izet Hajrović i Amer Gojak odigrali su mini-duel pokušavši loptom pogoditi rupu u šatoru sa svega nekoliko metara udaljenosti. Naizgled lak, za njih je taj zadatak predstavljao velik problem. Nakon nekoliko serija pobjedu je odnio Hajrović, a Gojak je poraz prihvatio sportski.

- Ajde, neka je barem jedan Bosanac pogodio - nasmijao se Amer.

Nekoliko trenutaka kasnije na scenu se probio dječak Tomislav i pogodio rupu iz prve, kao od šale. Zaradio je ulaznicu za Belupo, kapu i priliku da mu se potpiše njegov najdraži igrač Dominik Livaković.

Golman Dinama u nedjelju će imati "slobodan dan", na gol bi protiv "farmaceuta" trebao Danijel Zagorac. Livi je dao zanimljiv odgovor na spikerovo pitanje koji od igrača Dinama ima najviše navijača.

- Najviše vole Gojaka i Moru. E, on je za*eban - nasmijao se Dominik.

Kad smo kod psovki, jednu je u četvrtak u Plzenu ispalio Dani Olmo. Upitali smo ga gdje je to naučio.

- Ma to mi je samo došlo, nisam znao kako objasniti. Inače ne psujem često, ali u tom trenutku mi je došlo, u stilu: "Pa što da ti kažem?" - kazao je Španjolac i osvrnuo se na utakmicu:

- Moramo biti koncentrirani u svakoj utakmici. U Europskoj ligi igraju dobre momčadi i kad nisi koncentriran, možeš primiti gol. Očekujem dobru utakmicu u uzvratu, lijepu atmosferu. Znamo da imamo Belupo i u glavi smo dobri, pozitivno je što smo tamo zabili gol i bit će dobro.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U toj utakmici "modrima" će pomoći oporavljenik Izet Hajrović, koji je odradio i suspenziju zbog žutih kartona.

- To je bila lakša ozljeda, sad je opet sve OK. Ništa ozbiljno. Nije mi bilo jednostavno što nisam mogao igrati. Uvijek želim pomoći momčadi i pokazati što znam. Vidio sam dobre stvari, dečki su odigrali dobru utakmicu, bezveze što je koncentracija pala kod ta dva gola, ali mogu biti zadovoljni i ispravit ćemo to u četvrtak - kazao nam je Hajro.

Hoće li u četvrtak biti motiviraniji zbog povratka nakon suspenzije, upitali smo ga.

- Ja uvijek dajem gas, nije mi to posebno što se vraćam. Propustio sam tu jednu utakmicu i uvijek dajem sve od sebe, želim pomoći momčadi i klubu i tako će biti u četvrtak. Viktoria? Dobro ćemo ih analizirati, ne smije nam padati koncentracija i da u svakoj situaciji budemo spremni 100 posto. Moramo stajati kompaktno, da svi daju sve od sebe i ofenzivno će uvijek biti nešto. Vidjeli smo i u Plzenu da je bilo situacija zabiti gol, bit će tako i na Maksimiru.

Maksimir će biti rasprodan.

- Navijači su jako bitan faktor. Uvijek je lijepo igrati doma kad je pun stadion, mislim da će biti više nego protiv Young Boysa. Jedva čekam tu utakmicu, znam da će nas navijači bodriti i to mi je najbitnije - zaključio je Hajro.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

S njim se složio i Gojak, rekavši kako u uzvratu neće biti kalkulacija, da ne treba gubiti nadu te kako momčad nije izgubila samopouzdanje. Bruno Petković, pak, posuo se pepelom nakon ogleda u Češkoj, priznavši krivnju zbog slabe obrambene reakcija kod Dinamova dva primljena gola.

- Bitno je ponekad biti samokritičan. Mogao sam u obje situacije istaknuti i druge igrače koji su mogli bolje reagirati, ali pogriješio sam kod oba gola i u drugoj utakmici ne smijemo si to dozvoliti - rekao je napadač Dinama i dodao:

- Svaka utakmica je priča za sebe. Ali činjenica da nam treba 1-0 da prođemo nešto je što te drži u igri i daje ti dodatnu motivaciju. Ali ne možemo ići ciljano na 1-0, idemo odraditi što je moguće bolje, biti pametniji, drugačije je kontrolirati i nadati se pobjedi. Koliko god da sam samokritičan, svjestan sam da sam i u prvom poluvremenu odigrao jako dobru utakmicu. Moram raditi dalje i nastaviti se truditi. Nadam se da ću s vremenom biti bolji i eliminirati greške.

Gol u gostima koji bi Dinamu mogao biti ključan pao je nakon briljantne akcije. Petković je proigrao Olma bez gledanja, a ovaj laganim lobom zabio.

- Stalno tražim od veznjaka i guram ih da napadaju prostor, da ću biti taj koji će odigrati zadnji pas. Osjetio sam Olma iza leđa i odigrao mu bez gledanja - kaže Bruno.