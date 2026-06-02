Hakeri ukrali osobne podatke 50.000 Dinamovih članova?! Klub: Utvrđujemo sve okolnosti

Hakerska skupina INF GRUPA, koja se predstavlja kao da je iz Srbije, putem dark weba tvrdi da je upala u bazu podataka Dinamove službene stranice gnkdinamo.hr, došla do podataka 50.000 korisnika, i da besplatno distribuira osobne podatke: ime i prezime, brojeve telefona, e-mail, grad, datum rođenja, adresu prebivališta i OIB. Podaci su najvjerojatnije vezani uz Dinamove članove kluba. Ta je hakerska skupina nedavno upala u stranice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH. O svemu su se oglasili iz kluba:

"GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web stranicama GNK Dinamo. U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

Odmah po zaprimanju informacije, Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost. GNK Dinamo će sljedeću obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije."