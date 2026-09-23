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ZVIJEZDA PSG-A

Hakimi ide na suđenje za silovanje! Najviši francuski sud odbio njegovu posljednju žalbu

Piše HINA,
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Hakimi ide na suđenje za silovanje! Najviši francuski sud odbio njegovu posljednju žalbu
Foto: Stephanie Lecocq
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Nakon tri i pol godine pravnih bitaka i klevetanja i ocrnjivanja moje klijentice od strane Hakimijeve obrane, moja klijentica je odlučna u namjeri da dobije pravdu, rekla je za AFP odvjetnica navodne žrtve

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Najviši francuski sud odbio je žalbu marokanskog nogometaša Achrafa Hakimija (27) potvrdivši kako će braniču PSG-a početi suđenje za silovanje.

- Kasacijski sud odbacio je Hakimijevu žalbu, presudivši da ne postoje ozbiljni razlozi koji bi opravdali njezino prihvaćanje, u skladu s mišljenjem izvjestitelja i zaključcima glavnog odvjetnika - objasnio je Bertrand Perier, odvjetnik tužitelja pred Kasacijskim sudom, u izjavi.

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Kapetan marokanske reprezentacije je optužen za silovanje 24-godišnje žene u svojoj kući u Boulogne-Billancourtu, na periferiji Pariza 2023. godine. Sud u Versaillesu potvrdio je 19. lipnja, tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, da će se 27-godišnji Hakimi suočiti s kaznenom prijavom za navodno silovanje.

Marokanac je porekao sve optužbe i žalio se Kasacijskom sudu, ali je najviši francuski sud za građanska i kaznena pitanja odbio njegovu žalbu. Žalba Kasacijskom sudu bila je Hakimijeva posljednja prilika da izbjegne suđenje.

- Nakon tri i pol godine pravnih bitaka i klevetanja i ocrnjivanja moje klijentice od strane Hakimijeve obrane, moja klijentica je odlučna u namjeri da dobije pravdu i borit će se do kraja - rekla je za AFP odvjetnica navodne žrtve, Rachel-Flore Pardo.

Ligue 1 - Paris St Germain v AS Monaco
Foto: Stephanie Lecocq

Tužiteljica je rekla da je Hakimija upoznala u siječnju 2023. na Instagramu i otišla do njegove kuće taksijem koji je naručio igrač, rekao je tada policijski izvor. Tvrdila je da ju je igrač poljubio, dodirnuo bez njezina pristanka, a zatim silovao.

Hakimi o 2021. igra za PSG, a tijekom karijere je nosio i dres Intera, Borussie Dortmund i Real Madrida. Za marokansku reprezentaciju je upisao 102 nastupa postigavši 12 golova.

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