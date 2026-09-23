Nakon tri i pol godine pravnih bitaka i klevetanja i ocrnjivanja moje klijentice od strane Hakimijeve obrane, moja klijentica je odlučna u namjeri da dobije pravdu, rekla je za AFP odvjetnica navodne žrtve
Hakimi ide na suđenje za silovanje! Najviši francuski sud odbio njegovu posljednju žalbu
Najviši francuski sud odbio je žalbu marokanskog nogometaša Achrafa Hakimija (27) potvrdivši kako će braniču PSG-a početi suđenje za silovanje.
- Kasacijski sud odbacio je Hakimijevu žalbu, presudivši da ne postoje ozbiljni razlozi koji bi opravdali njezino prihvaćanje, u skladu s mišljenjem izvjestitelja i zaključcima glavnog odvjetnika - objasnio je Bertrand Perier, odvjetnik tužitelja pred Kasacijskim sudom, u izjavi.
Kapetan marokanske reprezentacije je optužen za silovanje 24-godišnje žene u svojoj kući u Boulogne-Billancourtu, na periferiji Pariza 2023. godine. Sud u Versaillesu potvrdio je 19. lipnja, tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, da će se 27-godišnji Hakimi suočiti s kaznenom prijavom za navodno silovanje.
Marokanac je porekao sve optužbe i žalio se Kasacijskom sudu, ali je najviši francuski sud za građanska i kaznena pitanja odbio njegovu žalbu. Žalba Kasacijskom sudu bila je Hakimijeva posljednja prilika da izbjegne suđenje.
- Nakon tri i pol godine pravnih bitaka i klevetanja i ocrnjivanja moje klijentice od strane Hakimijeve obrane, moja klijentica je odlučna u namjeri da dobije pravdu i borit će se do kraja - rekla je za AFP odvjetnica navodne žrtve, Rachel-Flore Pardo.
Tužiteljica je rekla da je Hakimija upoznala u siječnju 2023. na Instagramu i otišla do njegove kuće taksijem koji je naručio igrač, rekao je tada policijski izvor. Tvrdila je da ju je igrač poljubio, dodirnuo bez njezina pristanka, a zatim silovao.
Hakimi o 2021. igra za PSG, a tijekom karijere je nosio i dres Intera, Borussie Dortmund i Real Madrida. Za marokansku reprezentaciju je upisao 102 nastupa postigavši 12 golova.
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