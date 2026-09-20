PSG je slavio u derbiju! Prvak se diže u formi, Marseille je četvrti put zaredom izgubio u Ligue 1...

PSG je dodatno produbio krizu Marseillea pobjedom 2-1 na stadionu Vélodrome u posljednjoj utakmici 5. kola Ligue 1, nanijevši momčadi iz Marseillea, koja se sada nalazi u zoni ispadanja, četvrti uzastopni ligaški poraz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pariz nakon pobjede | Video: Reuters

Nakon što je Ferran Torres otvorio utakmicu pogotkom za PSG, a Angel Gomes izjednačio, kapetan PSG-a Marquinhos vratio je vodstvo i osigurao pobjedu Parižanima. Momčad Luisa Enriquea ostvarila je drugu uzastopnu pobjedu, popela se na šesto mjesto i približila se na tri boda zaostatka za vodećom trojkom.

Foto: Manon Cruz

Sa samo tri boda, Marseille se nalazi na pretposljednjem mjestu, iza Troyesa, momčadi s kojom će odmjeriti snage u gostima u sljedećem kolu nakon reprezentativne stanke.