PSG je na Vélodromeu srušio Marseille 2-1 i produbio njegovu krizu. Klub s juga Francuske je upao u zonu ispadanja s četvrtim ligaškim porazom zaredom
PSG je slavio u derbiju! Prvak se diže u formi, Marseille je četvrti put zaredom izgubio u Ligue 1...
PSG je dodatno produbio krizu Marseillea pobjedom 2-1 na stadionu Vélodrome u posljednjoj utakmici 5. kola Ligue 1, nanijevši momčadi iz Marseillea, koja se sada nalazi u zoni ispadanja, četvrti uzastopni ligaški poraz.
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Nakon što je Ferran Torres otvorio utakmicu pogotkom za PSG, a Angel Gomes izjednačio, kapetan PSG-a Marquinhos vratio je vodstvo i osigurao pobjedu Parižanima. Momčad Luisa Enriquea ostvarila je drugu uzastopnu pobjedu, popela se na šesto mjesto i približila se na tri boda zaostatka za vodećom trojkom.
Sa samo tri boda, Marseille se nalazi na pretposljednjem mjestu, iza Troyesa, momčadi s kojom će odmjeriti snage u gostima u sljedećem kolu nakon reprezentativne stanke.
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