Halilović: Bili smo sramotni! Ja sam kapetan i kriv sam za sve

Ispričavam se navijačima zbog ovog rezultata, rekao je kapetan mlade reprezentacije Alen Halilović nakon šokantnog poraza od Rumunjske.

Na otvaranju Eura Rumunjska je Vatrene srušila s 4-1 i otežala posao izabranicima Nenada Gračana. Čekaju nas utakmice s jakim Francuzima i Englezima, ako želimo na Olimpijske igre, moramo pobijediti.

- Preuzimam krivicu na sebe. Mislim da sam kao kapetan morao bolje voditi danas utakmicu. Teško je reći nešto nakon ovoga. Nismo ušli u utakmicu kako treba, nismo bili pravi. Bili smo sramotni. Ne pamtim da smo ikada ovako igrali. Rumunjska nas je izdominirala u svakom pogledu i zaslužno su pobijedili. Ostale su još dvije utakmice i nadam se da ćemo pokazati zašto smo došli ovdje - rekao Alen Halilović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moramo se sada okrenuti onome što je ispred nas i pokazati da ovo nije naše pravo lice - dodao je Halilović. Upravo je po desnoj strani koju je držao s Filipom Uremovićem bilo najviše problema protiv Rumunja.

- Razgovarali smo s Halilovićem o tome i na treningu. Da se trebamo stisnuti na strani, ne dozvoliti takve prodore. Halilović je dva, tri puta ispao pa su Rumunji to iskoristili i stvarali situacije, patio je i Moro, to svakako u fazi obrane nije bilo kvalitetno - rekao je Nenad Gračan nakon utakmice.

- Nismo očekivali ovakav poraz. Na početku utakmice bili smo impresionirani, primali smo brzo dva gola, kroz cijelu utakmicu smo imali mnogo tehničkih grešaka, nedostajalo je sigurnosti kod igrača u dodavanjima. To sam govorio kad sam pričao o natjecateljskom nogometu i kontinuitetu naših igrača u klubovima. Nažalost, bilo je dosta ozljeda, pokušali smo to popraviti u ova dva tjedna, ali nismo uspjeli. Treći gol nas je slomio. Nakon toga se više nismo mogli vratiti.

Svi su razmišljali o ozljedi Brekala

Josip Brekalo u 14. je minuti morao izaći zbog ozljede. Gračan tvrdi da je to izbacilo njegove igrače iz utakmice.

- Brekalo je vjerojatno izgubljen do kraja prvenstva. Ići će na magnetsku rezonancu pa ćemo vidjeti. Koljeno ga jako boli, sigurno je i to utjecalo na drugi primljeni gol jer su svi razmišljali o ozljedi Brekala, a nitko nije vodio računa o obrani. Tada se to malo sve skupa i poremetilo - završio je Gračan.

- Navijači su bili izvanredni. Osjećali smo se kao da igramo u Rumunjskoj. Bili su naša dodatna snaga - pričao je nakon utakmice George Puscas, a Hagi je dodao:

- Bila je ovo savršena večer. Ovo sam želio. Otvoriti prvenstvo na pravi način i s manje pritiska ući u drugu utakmicu.

- Ponosni smo. Bojao sam se da će nas navijači previše ponijeti i da će igrači samo napadati. Na kraju su napravili baš ono što su trebali - kratak je bio rumunjski izbornik Radoi.