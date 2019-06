Ofenzivni 'mini vatreni' love OI protiv Rumunja, starta Šunjić

DISKUSIJA

Je li ova generacija bolja od Srnine i Kranjčarove?

Srna, Eduardo, Kranjčar i Babić su napravili velike karijere, ali su skoro svi igrali u HNL, dok ovi danas igraju u najjačim ligama, a u Ligi prvaka ruše Real Madrid! Što vi mislite, koja je bolja momčad?

Ona generacija je bolja jer je napravila velike karijere

piše: Antonio Bevanda

Čekali smo 15 godina da se naša mlada reprezentacija ponovno plasira na Europsko prvenstvo. Ova generacija ima priliku nadmašiti onu iz 2004. godine koja nije prošla skupinu.

Hrvatska je tada završila s jednim bodom, iako je igrala dobar nogomet. Nije mogla proći dalje u skupini u kojoj su bili Italija i tadašnja Srbija i Crna Gora. Te su dvije momčadi kasnije igrale u finalu. Italija je bila europski prvak, a predvodio ju je velikan Rome Daniele De Rossi. Uzeli su naši mladi bod samo protiv Bjelorusije. Skupina je bila teška, a jako teška je i sad. Gračanova momčad igrat će protiv Rumunjske, Engleske i Francuske.

U generaciji 2004. godine glavni su igrači bili Darijo Srna, Niko Kranjčar, Eduardo da Silva, Marko Babić, Danijel Pranjić. Bili su to redom sjajni igrači. Srna je igrao u Šahtaru, Babić u Bayer Leverkusenu, Pranjić u Osijeku, Kranjčar i Eduardo u Dinamu.

Sve su to redom igrači koji su kasnije napravili sjajne karijere. Iako većina njih nije igrala u poznatim europskim klubovima, bili su to sve sjajni igrači. Nažalost, nisu napravili dobar rezultat na Europskom prvenstvu, ali radilo se o sjajnoj momčadi koju je vodio Martin Novoselac. Mario Carević, Goran Ljubojević, Dino Drpić, Marijan Buljat, bili su još neki od važnijih igrača te momčadi.

Sastav s Kranjčarom, Srnom, Eduardom, Ljubojevićem, Pranjićem, Babićem, je sigurno bio jako respektabilan.

Ovi igrači ruše Real, a oni su igrali po HNL travnjacima

piše: Dubravko Miličić

Bila je godina 2004.. Hrvatska se plasirala na Euro u Njemačkoj. Izbornik Martin Novoselac nije trebao puno potrošiti na putovanja kako bi skautirao potencijalne reprezentativce, gotovo svi bili su u Hrvatskoj. Izuzetak su bila tek trojica, mlađahni Darijo Srna, koji je potpisao za Šahtar, nekakav ukrajinski klub, za kojeg je malo tko i čuo. Drugi je bio Marko Babić, po kojeg je došao Leverkusen, no tamo je više statirao nego igrao i Domagoj Abramović, koji je potpisao za - Široki Brijeg.

Ostatak? Rijeka, Varteks, Inter Zaprešić, Cibalia, Široki Brijeg... Primjerice, u toj momčadi su bili Gal, Lučić, Bodrušić, Vranjić, Linić... U redu, bili su i Kranjčar i Eduardo, no u to vrijeme to su bili igrači za HNL.. Nitko od njih nije mogao ni blizu nekom inozemnom transferu, a Luka Modrić je vrludao po posudbama između Zrinjskog i Intera iz Zaprešića.

Godina je 2019. Hrvatska se nakon 15 godina plasirala na Euro, a u idealnoj momčadi samo su tri igrača iz HNL-a! Danas stožerni igrači naše reprezentacije igraju Ligu prvaka i pobjeđuju Real Madrid! Iz generacije 2004. gotovo nitko nije mogao ni zamisliti igrati Ligu prvaka, a kamoli, kao Nikola Vlašić, srušiti Real. Nadalje, stoperi današnje reprezentacije igraju u Celticu i Rangersu, ne u Cibaliji, Osijeku ili Varteksu, a u idealnoj momčadi samo su tri igrača iz Hrvatske. Naravno, ne podcujenjujemo HNL, no nije isto, kao recimo, Josip Brekalo, igrati svaki tjedan protiv Bayerna i Borussije ili protiv Istre i Rudeša.

Iz ove momčadi dva igrača već su dio A reprezentacije, Vlašić i Brekalo već sutra mogu igrati jako važne role u Dalićevoj momčadi. Također, danas Brekalo, Vlašić ili Benković vrijede po 20 milijuna eura, koliko nije vrijedila cijela generacija 2004. U redu, skočile su cijene, reći ćete. Jesu, ali današnji igrači igraju po europskim klubovima, dok su oni iz 2004., uz dužno poštovanje, granicu prelazili isključivo iz turističkih razloga. Uostalom, u današnju momčad ne mogu upasti Ante Ćorić i Ante Palaversa, koji su članovi Rome i Manchester Cityja!!