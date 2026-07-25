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Halys osvojio Kitzbuehl, Snigur je Pragu došla do prvog finala

Piše HINA,
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Halys osvojio Kitzbuehl, Snigur je Pragu došla do prvog finala
Foto: Isabel Infantes
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Halys je u Kitzbuehelu osvojio prvi ATP naslov i opet šokirao Bublika! Francuz je u finalu slomio branitelja titule, dok je Snigur u Pragu došla do svog prvog WTA finala

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Francuski tenisač Quentin Halys stigao je do svog prvog ATP naslova u karijeri trijumfiravši na turniru u Kitzbuehelu, on je u finalu svladao branitelja naslova i prvog nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 6-4, 7-6 (6).

Za 29-godišnjeg Halysa ovo je bio drugi nastup u finalu u karijeri, prije dvije godine je u finalu Gstaada izgubio od Talijana Mattea Berrettinija, no ovoga je tjedna u Kitzbuehelu uspio napraviti korak dalje. S druge strane, 29-godišnji Bublik je ostao na devet naslova u karijeri, a ovo mu je bio 17. finale.

Eastbourne Open
Foto: Isabel Infantes

Zanimljivo, ovo je bio drugi međusobni dvoboj Halysa i Bublika na ATP Touru, a prvoga su odigrali tek prošlog tjedna u Gstaadu, a i tada je bolji bio Francuz sa 6-7 (4), 6-4, 7-6 (5).

Ukrajinska tenisačica Darja Snigur prva je finalistica WTA turnira u Pragu, ona je u polufinalu nadigrala Čehinju Terezu Valentovu sa 7-6 (4), 6-3.

Wimbledon
Foto: Jaimi Joy

Za Snigur je ovo prvi plasman u finale nekog WTA turnira u karijeri, a suparnica u nedjelju bit će joj bolja iz ogleda još jedne Čehinje Barbore Krejčikove i Austrijanke Lilli Tagger.

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