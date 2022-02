U prosincu prošle godine Maxu Verstappenu pripala je jedna od najluđih završnica u povijesti Formule 1. U posljednjem krugu VN Abu Dhabija pretekao je Lewisa Hamiltona i osvojio svoj prvi naslov.

Britanac je bio na koračić od osmog naslova i apsolutnog rekorda, vodio je gotovo cijelu utrku, ali sudbina je to zamislila drugačije. Poraz ga je dotukao, izgledao je slomljeno nakon utrke, nije mogao vjerovati što mu se dogodilo. Tužan i razočaran, u potpunosti se povukao iz javnosti i s društvenih mreža, a mnogi su nagađali kako mu je to bila i posljednja sezona. No, Hamilton se vratio. I u novoj sezoni bit će dio Mercedesa, a već sada su krenule pripreme za sezonu i testiranje bolida.

- Bilo je to jako teško teško razdoblje za mene. Očito sam trebao napraviti korak unazad i fokusirati se na sadašnjost. Bio sam danima okružen svojom obitelji, a onda sam došao do točke kada sam odlučio da želim opet raditi s Totom te se boriti za naslov - rekao je Hamilton pa otkrio kako uopće nije razmišljao o odlasku iz Formule 1.

- Ma ja nikad nisam rekao da ću se umiroviti. Volim ovaj sport i velika je privilegija raditi s ovom velikom grupom ljudi. Jednostavno se osjećam kao da sam dio obitelji.

Prvi čovjek Mercedesa Toto Wolff je kazao kako je znao da se Hamilton neće umiroviti, ali da mu je trebao mir kako bi sabrao misli i odlučio kako dalje.

Cijela ekipa tada je bila u šoku, tvrdi Wolff. Podsjetimo, direktor utrke Michael Masi 'omogućio' je Verstappenu da promijeni gume nakon što se pet krugova prije kraja Nicholas Latifi zabio u zid i izazvao izlazak sigurnosnog automobila, zbog čega se Hamiltonova prednost pred Verstappenom potpuno istopila. U nastavku utrke je Verstappen pretekao Lewisa i osvojio naslov, a Mercedes se s tim nije mogao pomiriti. Natezali su se s FIA-om, tražili rupe u pravilniku, a nakon što su im odbili dvije žalbe, na koncu su priznali poraz i čestitali Red Bullu.

Hamilton je tada bio najbrži i dominirao je, štoperica ne laže. I onda se dogodilo to. Bio je to šok. Nikada tako nešto nismo vidjeli pa je morao otići, osloboditi misli i razmišljati o nečem drugom, i početi raditi na tim događajima i pronaći rješenje - kazao je Wolff.

Na kraju je Hamilton očito pronašao rješenje jer ćemo ga i sljedeće sezone gledati u Mercedesu.