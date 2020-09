Hamilton: Skidanje Schumija s prijestolja čini se nevjerojatno

Britanac će sljedeći vikend imati priliku prestići velikog Michaela Schumahera po broju pobjeda. Čak i ako se to ne dogodi sljedećeg vikenda, samo je pitanje vremena...

<p><strong>Lewis Hamilton</strong> (35) i sam je priznao da ne može vjerovati da ima priliku prestići slavnog Schumija. Karijeru u F1 započeo je 2007. godine u Mercedesu i u svojoj debitantskoj sezoni bio drugi zaostavši samo jedan bod iza Finca <strong>Kimija Raikkonena</strong>, a već sljedeće osvojio naslov u ukupnom poretku ispred Brazilca <strong>Felipea Masse</strong>.</p><p>Svoju 90. pobjedu ostvario je prošlog tjedna u Magellu otvorivši si tako put da u Sochiju izjednači rekord <strong>Michaela Schumachera</strong> (51) kojeg je već prestigao po broju ostvarenih pole-pozicija (68) još tamo 2017., a svoju statistiku do današnjeg dana je poboljšao na 95 pole-pozicija.</p><p>Hamiltonova postignuća su ga ove godine također gurnula na put izjednačavanja Schumijevog rekorda od sedam svjetskih naslova, postignuće za koje je malo ljudi vjerovalo da bi ga još netko mogao ostvariti kad ga je 2004. postavio F1 velikan.</p><p>- To se jednostavno ne čini stvarnim - rekao je Hamilton.</p><p>- Očito je privilegija biti u poziciji i imati tako sjajnu momčad i vozilo - pohvalio je Britanac svoj tim Mercedes.</p><p>- Zauvijek sam zahvalan ljudima koji nastavljaju naporno raditi. Ja sam samo karika u lancu, ali postići pobjede nije lako kad imate sjajnog vozača poput Valtterija Bottasa koji vas gura da pomičete svoje mogućnosti - hvalio je svog momčadskog kolegu koji je upravo u Sočiju upisao svoju prvu F1 pobjedu.</p><p>Šampanjac će se piti sljedećeg vikenda u Sochiju ako Hamilton izjednači Schumacherov rekord, no šef Mercedesa <strong>Toto Wolff</strong> je s obje noge na podu, ne rani sa slavljem:</p><p>- Morate dopustiti da se stvari jednostavno dogode. Tko bi ikada mogao zamisliti da će netko srušiti rekord od te 91 pobjede?</p>