Hana Arapović nova je europska prvakinja u stolnom tenisu!

Hana Arapović postala je europska stolnoteniska prvakinja u konkurenciji mlađih seniorki. Hrvatska stolnotenisačica, koja će u kolovozu napuniti 19 godina, u Sarajevu je pomela europske suparnice te osvojila zlato.

U polufinalu je s 4-0 (8, 7, 3, 9) nadigrala Njemicu Miu Griesel, a potom u finalu s 4-1 (9, 3, 8, -5, 9) još jednu Njemicu, Sophiju Klee.

- Pokušala sam biti što smirenija tijekom finala. Igrala sam do zadnjeg poena kao da je riječ o početku meča. Uspjela sam tijekom cijelog susreta imati punu kontrolu. Na tri prethodna EP-a do 15 i do 19 godina izgubila sam u četvrtfinalu. Ovo mi je prva medalja i jako sam ponosna - istaknula je Hana Arapović.

U karijeri je već osvajala brojne medalje na europskoj sceni. Osvojila je lani europski Top 10, bila je europska juniorska prvakinja u parovima, osvajale bronce u mješovitim parovima, ali u pojedinačnoj konkurenciji je uvijek nedostajalo malo sreće. Sada se i to promijenilo, nakon tri četvrtfinala Arapović je u Sarajevu otišla do kraja.

Velik uspjeh za obitelj Arapović, Hanu, ali i oca Darka Arapovića, koji je ujedno i izbornik mladih.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Inače, posljednji put Hrvatska je osvojila zlato na mlađeseniorskom Europskom prvenstvu 2017. u Sočiju, tada je europski prvak postao Tomislav Pucar.

