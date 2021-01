Teške dane bi proživljavao Mikkel Hansen da nije bilo Niklasa Landina. Sjajni danski golman obranio je Egipćanima dva sedmerca u raspucavanju i spasio Hansena koji je u produžetku napravio nevjerojatnu glupost i skoro postao tragičar.

U utakmici punoj preokreta Danci su slavili protiv Egipta nakon sedmeraca i prošli u polufinale SP-a (35-35, 4-3), a za mnoge je to jedna od najluđih utakmica svih vremena koju su sudili Hrvati Boris Milošević i Matija Gubica. Regularni dio završio je 28-28 nakon što Danska nije iskoristila napad za pobjedu.

Danci su od početka do kraja prvog produžetka vodili i pri vodstvu od 34-33, uz dvadesetak sekundi prije kraja produžetka, imali napad za riješiti susret. Očekivano, odugovlačili su aktualni svjetski prvaci, čekali su da vrijeme istekne, ali desetak sekundi prije kraja hrvatski sudački dvojac Matija Gubica i Boris Milošević označili su pasivan napad. Ubrzo su i oduzeli loptu Dancima, no umjesto da mirno spusti loptu na parket, Hansen ju je bacio u aut i vrijeme je isteklo, a njegovi suigrači su počeli slaviti! Ostalo je nekoliko sekundi do kraja i bilo je nemoguće očekivati da Egipćani uspiju zabiti, ali Mikkel je napravio kobnu pogrešku koja je skoro izbacila njegovu momčad sa SP-a.

Hrvatski suci su nakon pregleda snimke dodijelili crveni karton Mikkelu Hansenu i pokazali na sedam metara, a Sanad je morao izvesti vjerojatno najteži udarac u svome životu. Uspio je zabiti za 34-34 i izboriti novi produžetak.

- To mi se nikad nije dogodilo. Pa ovo je najluđa utakmica u mojoj karijeri. Imao sam otvoreno desno krilo, krenuo sam tamo baciti loptu kad je dosuđen pasivan napad. Sam sam kriv, trebao sam jednostavno staviti loptu na pod. Srećom, to nas nije koštalo na kraju - kaže Hansen zbog čije gluposti je Danska skoro ispala.

Čupao je Hansen svoju dugu kosu na tribinama, ali na njegovu sreću, Egipćani kao da su se uplašili pomisli da mogu pobijediti Dance pa su nekoliko sekundi prije kraja odbili se pomaknuti nakon što je dosuđen deveterac za Dansku, a hrvatski suci su dali crveni karton El-Masryju te je dosuđen sedmerac, a Magnus Landin je golom izborio sedmerce.

Tamo su pak Danci bili bolji s 4-3, a junak je bio Niklas Landin koji je skinuo dva udarca.

- Nevjerojatna utakmica. Presretan sam zbog prolaska dalje, ali i tužan zbog egipatskih rukometaša. Nisu zaslužili tugovati nakon ovakvog okršaja - rekao je golman Danske, a izbornik Nikolaj Jacobsen je rekao:

- Nevjerojatno sam sretan, ovo je bila prava drama. Mislim da sam ostario nekoliko godina za vrijeme utakmice. Utakmica je bila izjednačena, napravili smo glupu pogrešku koja nam je onemogućila da ranije riješimo utakmicu, ali isto su napravili i Egipćani.

Danci su se uspjeli provući i izboriti polufinale SP-a, a tamo će u petak igrati protiv Španjolske.