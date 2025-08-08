Hansi Flick suspendiran od Uefe zbog ponašanja, Lewandowski i Yamal odbili doping kontrolu!

Sezona još nije počela, a pojavili su se problemi za Barcelonu. Uefa je donijela odluke o kažnjavanju dvojice igrača i trenera zbog incidenata koji su se dogodili za vrijeme ili nakon polufinala prošlosezonske Lige prvaka protiv Intera u Milanu. Također, Barcelona će morati platiti kaznu zbog divljanja svojih navijača.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Hansi Flick i njegov pomoćnik Marcus Sorg kažnjeni su zbog ponašanja u polufinalu protiv Intera. Obojica su kažnjena suspenzijom od jedne utakmice u Uefinim natjecanjima, a morat će platiti i novčane kazne u iznosu od 20.000 eura zbog kršenja osnovnih pravila pristojnog ponašanja. Flick je žestoko gestikulirao prema sucu utakmice, Szymonu Marciniaku te je zato dobio ovakvu kaznu. Također, suspenzija kreće odmah te će prvu europsku utakmicu Barcelone s klupe morati voditi netko od pomoćnika.

To nije kraj problemima za Katalonce. Naime, Lamine Yamal i Robert Lewandowski se nisu odmah odazvali na poziv za doping kontrolu po završetku polufinalne utakmice. Kako pišu izvješća, nisu se javili na kontrolni pult nakon što su pozvani te su time prekršili antidopinška pravila. Zbog toga su kažnjeni s 5000 eura.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Kaznama nije kraj jer će Barcelona morati platiti kaznu od ukupno 7750 eura jer su njeni navijači bacali predmete u teren i palili pirotehniku na stadionu.

