Bayern je najbolji u Europi i moramo ga poštovati, rekao je trener PSG-a Mauricio Pochettino uoči sutrašnje uzvratne utakmice u okviru četvrtfinala Lige prvaka protiv momčadi Hansija Flicka koja se igra od 21 sat na Parku Prinčeva.

- To je momčad koja igra nogomet i ne mislim da će promijeniti stil. Mi ćemo također igrati s našim idejama. Nogomet je igra i vidjet ćemo tko će nametnuti svoje ideje. Pokušat ćemo mi to učiniti. Imamo veliko samopouzdanje, ali moramo razmišljati o pobjedi kako bismo se kvalificirali. Bayern je šampion i osvojio je šest trofeja tako da je favorit. Mi težimo pobjedi. Za klub, plasman u polufinale bio bi velik - rekao je Pochettino i dodao:

- Govorio sam o kolektivnom stavu da zadržimo loptu, ali i o sposobnosti. Moramo pokazati oboje. Barcelona je prošlost. Sutra igramo protiv Bayerna, najbolje momčadi na svijetu. Jasno je da će nam pokušati stvoriti probleme. U takvim situacijama moramo pokazati snagu, solidarnost i čvrstinu.

Strijelci za francuskog velikana bili su Mbappé (3, 69) i Marquinhos (28), a za Bayern su zabili Maxim Choupo-Moting (37) i Thomas Muller (60).

Argentinski trener za sad još uvijek nije siguran hoće li Marquinhos biti na popisu prvih 11, ali odluku će donijeti prije utakmice. Marco Verratti i Alessandro Florenzi su također pod upitnikom, a Mauro Icardi sigurno će propustiti susret.

S druge strane, momčad Bayerna je desetkovana te će na uzvratnoj utakmici ponovo nedostajati prvi strijelac Robert Lewandowski. Poljak je nekoliko proteklih utakmica propustio zbog ozljede koju je zaradio u reprezentativnoj utakmici protiv Andore.

Na Bayernovom popisu nema ni korona virusom zaraženog Sergea Gnabryja, dok će Leon Goretzka igrati, iako je propustio prvi susret.

- Luca Hernandez je trenirao, mogao bi igrati. Izgleda da će i Goretzka biti dobro. Vjerujem da će svi igrači koji su danas odradili trening moći nastupiti protiv PSG-a - rekao je Flick pa dodao:

- U prvoj utakmici smo imali jako puno prilika, ali nismo bili dovoljno odlučni u kaznenom prostoru kad je trebalo zabiti gol. Sada moramo biti bolji. U cijeloj priči je jako bitna psihologija momčadi. Moramo prvo riješiti svoje probleme da bismo PSG-u mogli stvoriti neke.

Na konferenciji za medije uoči sutrašnje uzvratne utakmice, Flick nije komentirao nedavni sukob sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem. Do nesuglasica je došlo zbog toga što je Flick tražio veće ovlasti po pitanju sastavljanja momčadi.

- Zadovoljan sam modelom koji imamo u Njemačkoj - odgovorio je Flick na pitanje novinara što misli o modelu engleskih menadžera koji odlučuju o vođenju i sastavljanju momčadi.

Najveća briga Bayernovom treneru je glavni igrač PSG-a, Kylian Mbappé.

- U svakoj analizi pričamo o tome. Cilj je stvarati pritisak na igraču koji dodaje loptu do Mbappéa kako bismo spriječili da on uopće dobije loptu. U jednom trenutku će Mbappé sigurno biti najbolji nogometaš svijeta. Siguran sam u to. Puno donosi momčadi i jako puno zabija za svoje godine. Naravno, jako volim i Neymara - rekao je Flick pa za kraj dodao:

- Leroy Sane je igrač koji stvara razliku i sigurno će igrati, a sa stopostotnom sigurnošću mogu potvrditi da Robert Lewandowski neće igrati sutra.