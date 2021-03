Od Tokija do Pule... Taichi Hara (21) prošao je pola svijeta da bi zaigrao na 'Drosini'. U Istri je mjesec i pol dana, adaptirao se pa zabio tri utakmice zaredom. Japanac je atipični nogometaš, 'krilo' od 190 cm.

Deset tisuća kilometara ste daleko od doma. Kakva priča stoji iza te vaše selidbe na drugi kraj svijeta, u rajsku zemlju Istru?

- Vrlo jednostavna. Nogomet sam počeo igrati u vrtiću, jako rano sam odabrao nogometnu profesiju i jasni cilj: igrati u Europi. Postojala je i ponuda iz Poljske, ali kad se dogodila šansa da zaigram u zemlji finalistu Svjetskog prvenstva odmah sam rekao 'da'! Osim toga, Japan je pun nogometnih fanova, a svi pamte da je Kazu Miura igrao i u Dinamu - priča Taichi za 24 sata.

Konačni cilj?

- Kao ispunjenje snova bilo bi igranje za Manchester United. Ali... Polako. Korak po korak. Do kraja ove sezone sam u Istri i samo sam na to fokusiran.

Istrina sudbina je borba za opstanak...

- I ostat ćemo u 1. HNL. Ja ću se za to pobrinuti, mojim golovima!

Krilo od 190 cm. Niste baš klasični nogometaš.

- Zato mi najdraži hrvatski nogometaš nije Modrić ili Brozović nego Mandžukić, a uzor i zvijezda vodilja što se nogometnog stila tiče bio je i ostao Thierry Henry.

Prva HNL?

- Dobra liga, dobar nogomet. Jaki klubovi kao ovaj Dinamo koji je sjajan u Europi, pa Rijeka, Osijek, ove sezone jaka Gorica. Čini mi se da se mi Japanci bolje snalazimo tehnički, na malom prostoru, a da ste vi Hrvati dinamičniji u igri i fizički moćniji.

Spomenuli ste Rijeku...

- Da, polufinale Kupa. Favoriti su, ali u jednoj utakmici Istra sigurno ima svoje šanse za veliko finale.

Svaki put kad ulazite na nogometni teren, prije nego što kročite na travnjak, naklonite se igralištu. Neki japanski običaj ili...?

- Nije nego je: moj običaj. Zahvala životu, zahvala što mogu raditi ono što volim, zahvala na igranju nogometa!

Pula, Istra, Hrvatska... Drugi kraj svijeta, drukčija kultura, drukčiji običaji.

- Na žalost, zbog pandemija druženja je puno manje nego što bi ga inače bilo, ali oduševljen sam kako sam dočekan i primljen u klubu i gradu. Ljudi su divni. Šokiralo me koliko malo ljudi vozi bicikle! Kod mene u Japanu svi voze. Potresi? Istra se nije tresla, ali ne brinu me. Mi Japanci smo na to navikli.

Pozdrav čitateljima 24sata na hrvatskom?

- Zasad sam naučio samo one kratke nogometne izraze koje jedan drugome uzvikujemo na utakmici: 'ajde', 'moja', 'ajmo', 'dobra'... I taj pozdrav: 'bog'. Lijepo mi je u Hrvatskoj i jedva čekam da vas sve vidim: na tribinama! - rekao nam je 'istarski samuraj' Taichi Hara.