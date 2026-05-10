VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru

U Vječnom derbiju koji se igrao u subotu na Maksimiru Dinamo je pobijedio Hajduk 2-0 golovima Bakrara i Belje. Prvenstvo je riješeno prije susreta; 'modri' su novi prvaci Hrvatske i to su pokazali na utakmici u kojoj je dominirala samo jedna momčad. Zbog manjka rezultatskog imperativa s obje strane u fokusu su bile poruke Bad Blue Boysa orijentirane prema Torcidi, a u prvi plan je pao zapaljeni transparent Dinamovih navijača na sjevernoj tribini.

Boysi su se nakon susreta oglasili na službenom Telegram profilu s isječkom iz filma Vratit će se rode. U sceni se pokazuje lik Rake koji se obraća Beograđanima s rečenicom: "Al' ste ga urnisali Beograđani, mamicu vam je*em. Odo ja na pivo".

Prije početka utakmice u Maksimiru Boysi su podbadali goste iz Splita zbog nedavnih povezanosti s istočnim susjedima pa se čuo hit Jure Stublića "E, moj druže Beogradski", a potom su u prvim minutama tisuće gledatelja pjevali obradu na pjesmu Srebrnih krila "Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

Osim toga, kroz susret su postavili transparente poput "Ne slušajte priče kupreških 'junaka', bilo je bar 1000 momaka" i "Pitate se jesu li vas izdali i vaši iz prvog reda koji 'nisu znali'".