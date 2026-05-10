Obavijesti

Sport

Komentari 29
S TERENA NA INTERNET

VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 7 min
VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru
Navijači na utakmici 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo je slavio u derbiju protiv Hajduka 2-0, a Bad Blue Boysi su kroz cijeli susret provocirali Torcidu pjesmama i raznim transparentima. 'Modri' su već osvojili prvenstvo i zato su u fokusu bili navijači, a ne rezultat

Admiral

U Vječnom derbiju koji se igrao u subotu na Maksimiru Dinamo je pobijedio Hajduk 2-0 golovima Bakrara i Belje. Prvenstvo je riješeno prije susreta; 'modri' su novi prvaci Hrvatske i to su pokazali na utakmici u kojoj je dominirala samo jedna momčad. Zbog manjka rezultatskog imperativa s obje strane u fokusu su bile poruke Bad Blue Boysa orijentirane prema Torcidi, a u prvi plan je pao zapaljeni transparent Dinamovih navijača na sjevernoj tribini. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a Svečana loža stadiona Maksimi tijekom utakmcie između Dinama i Hajduka
100
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Boysi su se nakon susreta oglasili na službenom Telegram profilu s isječkom iz filma Vratit će se rode. U sceni se pokazuje lik Rake koji se obraća Beograđanima s rečenicom: "Al' ste ga urnisali Beograđani, mamicu vam je*em. Odo ja na pivo".

Prije početka utakmice u Maksimiru Boysi su podbadali goste iz Splita zbog nedavnih povezanosti s istočnim susjedima pa se čuo hit Jure Stublića "E, moj druže Beogradski", a potom su u prvim minutama tisuće gledatelja pjevali obradu na pjesmu Srebrnih krila "Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

Osim toga, kroz susret su postavili transparente poput "Ne slušajte priče kupreških 'junaka', bilo je bar 1000 momaka" i "Pitate se jesu li vas izdali i vaši iz prvog reda koji 'nisu znali'".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026