Harden 9. najbolji u povijesti, a MVP lige izjednačio stari rekord

Los Angeles Clippersi su sinoć kod kuće sa 126-118 nadigrali drugu momčad Istočne konferencije New York Knickse. Do pobjede ih je predvodio Kawhi Leonard s 29 poena, osam asistencija i sedam skokova, dok je Bennedict Mathurin dodao 28 poena i sedam skokova. Clippersi su sada izjednačili omjer pobjeda i poraza na 32-32 i osmi su u Zapadnoj konferenciji.

Darius Garland je pogodio pet trica, imao 23 poena i sedam asistencija, a Clippersi su pobijedili peti put u šest utakmica. Kod New Yorka (41-25) najbolji je bio Karl-Anthony Towns koji je zabio 35 koševa, 12 skokova i sedam asistencija prije nego što je isključen zbog pet osobnih prekršaja. Jalen Brunson je ubacio 28 koševa uz osam asistencija, OG Anunoby postigao je 22 poena.

Oklahoma City Thunder su kod kuće sa 129-126 svladali Denver Nuggetse, a Shai Gilgeous-Alexander je postigao 35 poena, uključujući tricu u posljednjim sekundama. Nekoliko trenutaka ranije, činilo se kao da je Gilgeous-Alexander zapečatio pobjedu Thundera još jednom tricom (126-122), ali je onda Nikola Jokić zabio tricu, a Jamal Murray jedno slobodno bacanje za 126-126. Gilgeous-Alexander je pobjedničku tricu zabio 3,3 sekunde prije kraja, a Nuggetsi nisu imali vremena za odgovor.

Ova je večer za kanadskog košarkaša bila posebna i iz još jednog razloga, naime, izjednačio je NBA rekord Wilta Chamberlaina sa svojom 126. uzastopnom utakmicom s 20 poena. Gilgeous-Alexander je dodao 15 asistencija i devet skokova. Jaylin Williams je postigao 29 poena od čega je sedam trica, što je njegov osobni rekord, i dodao je 12 skokova. Jokić je imao 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, Tim Hardaway Jr. je ubacio 28 koševa, a Aaron Gordon 23 koša uz 10 skokova.

Cleveland Cavaliersi su sa 115-101 bili bolji od gostujućih Philadelphia 76ersa, a James Harden je zabio 21 koš čime je prešao 29.000 pogodaka u karijeri i popeo se na deveto mjesto na ljestvici najboljih strijelaca svih vremena. Ispred Hardena, koji je u svojoj 17. sezoni dosegao je prekretnicu od 29.000 bodova u karijeri u prvoj četvrtini sinoćnje utakmice i i završio na kraju s 29.017 koševa, na osmom mjestu nalazi se legendarni slavnih Wilt Chamberlain s 31.419 bodova. Keon Ellis je dodao 19 ubačaja za Cleveland koji je pobijedio osmi put u devet domaćih utakmica, popeli su se na četvrto mjesto u Istočnoj konferenciji. Quentin Grimes postigao je 17 poena, ​a Justin Edwards ​imao je ​14 poena s klupe za 76erse.

Utah Jazz su u Salt Lake Cityju sa 119-116 nadigrali Golden State Warriorse, a pobjedu im je osigurao Blake Hinson koji je pogodio tricu 29,2 sekunde prije kraja. Hinson je pogodio četiri trice i završio s 12 poena, čime je pomogao Utahu da pobijedi drugi put u tri utakmice. Kyle Filipowski je dodao 19 poena, 15 skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte. Brice Sensabaugh je bio najbolji strijelac Jazza s 21 poenom. De'Anthony Melton je postigao 22 poena i sakupio sedam skokova, predvodeći Golden State koji je izgubio četvrti put u pet utakmica. Draymond Green je završio utakmicu s najviše 10 asistencija.

Pred kraj treće četvrtine, Utah je iskoristio seriju 12-1, potaknutu dvjema tricama Kevina Lovea, za vodstvo od 89-78. Love je također pogodio tri slobodna bacanja tijekom te serije, a kao momčad, Jazz je tijekom te četvrtine imao 13 od 13 slobodnih bacanja. Golden State je smanjio dvoznamenkasti zaostatak i dva puta izjednačio u posljednje tri minute. Oba puta, Hinson je pogodio tricu i vratio Jazz u vodstvo. Nakon Hinsonove, Elijah Harkless je pogodio jedan od dva slobodna bacanja za Utah prije nego što je Melton pogodio tricu i smanjio zaostatak Warriorsa na jedan poen 2,3 sekunde prije kraja. Harkless, koji je završio s rekordnih 16 poena i šest asistencija, pogodio je dva slobodna bacanja 1,7 sekundi prije kraja. Golden State je deveti u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 32-32.

Brooklyn Nets su u New Yorku sa 126-115 pobijedili Memphis Grizzliese čime su prvi put od početka veljače i povezali dvije pobjede zaredom nakon što su prije dvije večeri svladali Detroit Pistonse. Ron Sharpe je izjednačio svoj sezonski rekord s 19 poena, a Ochai Agbajije dodao 18 koševa. Kod Memphisa najbolji je bio Rupert s 20 poena, što je njegov osobni rekord, a Javon Small je pridonio s 19.

