Hari, plati misu za Caktaševo zdravlje, bez njega ste grozni...

Mijo Caktaš još jednom je izvukao Hajduka na svojim leđima. U šesnaestini finala Kupa s dva gola osigurao je minimalnu pobjedu i prolaz protiv trećeligaša Graničara iz Županje...

<p>Ostvario sam svoj sportski san, ovo mi je jedan od najljepših dana u životu, kazao je 13-godišnjak iz Županje <strong>Josip Lotar</strong> nakon što je osvojio nagradno putovanje u Barcelonu, gdje je odgledao utakmicu Lige prvaka između Barcelone i Lyona te upoznao Barcelonine legendarne igrače Messija, Puyola, Inieste, Henryja...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potop na Poljudu</strong></p><p>Pohvalio se 'šestaš' iz Županje kako su ga Messi i društvo pitali igra li i on nogomet te kako im se on pohvalio da igra za Graničar... U međuvremenu je Josip izrastao, postao prvotimac Graničara, a jučer je sam sebi poklonio još jednu lijepu uspomenu, zabio je gol Hajduku u utakmici šesnaestine finala hrvatskog Kupa.</p><p>Županjci se diče najstarijom nogometnom loptom u Hrvatskoj, starom 140 godina, diče se i 100 godina dugom tradicijom njihovog Graničara, a od jučer se mogu podičiti i da su držali velikoga Hajduka u šaci sve do zadnjeg sučevog zvižduka. Za nešto više će ipak morati sačekati neku drugu prigodu...</p><p>Nikad Hajduk u ovako ranoj fazi natjecanja nije posrnuo u Kupu, bilo je doduše mučenja u Senju, Posedarju, Ludbregu..., ali najranije ispadanje je ono prošlogodišnje u osmini finala protiv Gorice. Vjerojatno ih je i to ponukalo da gostovanje kod trećeligaša Graničara shvate kao lagan zadatak te da ga spoje s gostovanjem u Velikoj Gorici i u reprezentativnoj stanci se riješe i te obaveze. Pa makar i bez sedmorice reprezentativaca Čoline, Dolčeka, Nejašmića, Todorovića, Mujakića, Dimitrova i Atanasova.</p><p>- Ma to je trećeligaš, možemo s njima i bez pola momčadi – pomislili su u Hajduku, kao da ih sve što se u i oko kluba u zadnjih godinu dana nije upozorilo na oprez. Krenuli su protiv Graničara s kombiniranom momčadi, bez sedam reprezentativaca, bez Posavca i Jaira koje je Vukas ostavio na klupi, bez ozlijeđenoga Jurića..., s nekolicinom mladića u sastavu, povratnikom Simićem, debitantom Bekavcem...</p><p>Čak i u tako šarenom sastavu trebao je to bili lagan zadatak i prilika da pobjedom čestitaju rođendan svom treneru Hariju Vukasu, no umjesto rođendanske torte servirali su mu još jednu gorku pilulu. Bila je to još jedna ispodprosječna predstava kakvih smo se nagledali u zadnje vrijeme jako puno, i zbog kojih se navijačima Hajduka diže kosa na glavi. No i oni kao da su već pomalo navikli na predstave nedostojne imena i renomea kluba, na blamaže koje im se serviraju iz kola u kolo. Imamo dojam da im je danas teže pala informacija o tome da ljudi iz kluba razgovaraju s osuđenicima iz Dinama na temu transfera Jaira, nego mučenje s trećeligašem iz Županje.</p><p>A da se ne dogodi nova blamaža navijači Hajduka trebaju prije svega zahvaliti Miji Caktašu koji je zabio dva gola, a posebno lijep bio je drugi, prekrasan lob s ruba kaznenog prostora nakon koga se lopta od grede odbila u mrežu. Morao bi po povratku u Split Hari Vukas otići do sv. Duje i platiti misu za Caktaševo zdravlje, jer jedino on svojim golovima spašava Hajduk od većih blamaža. Odigrao je Caktaš od početka sezone devet utakmica i zabio šest golova, sveukupno u dresu Hajduka čak 92, čime je izbio na 10. mjesto ljestvice najboljih strijelaca Hajduka u povijesti kluba u službenim utakmicama.</p><p>Kurioziteta radi spomenimo i kako je utakmica u Županji ukupno 15. uzastopna utakmica koju u okviru Kupa Hajduk igra van Poljuda. Od kad je napušten format završnice Kupa u dva susreta, jedna kod kuće i uzvrat u gostima, Hajduk je odigrao 13 gostujućih utakmica i jednu na neutralnom terenu, finale kupa u Vinkovcima prije dvije godine. Ovo im je bila 15.</p>