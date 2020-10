I Messi je upoznao čovjeka koji je zabio Hajduku: Mali, igraš li nogomet? Da, igram u Županji!

Josip Lotar zabio je gol za Graničar iz Županje u utakmici 1/16 finala hrvatskog Kupa protiv Hajduka. Prije 11 godina upoznao je svog idola Lea Messija i ostale zvijezde (Henry, Puyol, Iniesta, Krkić...)

<p><strong>Josip Lotar </strong>(24) je hrvatski nogometaš koji je 2009. je pobijedio u drugoj sezoni <strong>Čokolino višebojca</strong>, a 11 godina kasnije strpao gajbu <strong>Hajduku </strong>u šesnaestini finala hrvatskog Kupa za Graničar iz Županje, u tijesnom porazu 2-1.</p><p>Podravka mu je uz pomoć <strong>Zvonimira Bobana</strong> te 2009. ostvarila želju da upozna nogometnog idola <strong>Lea Messija</strong>. Tad 12-godišnji dječak otputovao je na uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka <strong>Barcelona - Lyon</strong>.</p><p>Ulaznice je osigurao otac <strong>Bojana Krkića</strong>, koji se pobrinuo za ekskluzivnost pa je tako Josip utakmicu gledao iz prvog reda na famoznom Camp Nou.</p><p>- Ostvario se moj sportski san, bio mi je to jedan od najljepših dana u životu. Preselio se bih se u Barcelonu - oduševljeno je tada rekao Josip pod dojmom utakmice i cjelokupne atmosfere.</p><p>Poslije utakmice Josip je upoznao svog idola Messija i fotografirao se s njim i ostalim nogometašima katalonskog kluba poput Carlesa Puyola, Thierryja Henryja, Andresa Inieste... Leo Messi ga je zagrlio i upitao ga igra li i on nogomet.</p><p>- Igram, igram, u Graničaru iz Županje - odgovorio mu je uzbuđeno tada dječak, a danas seniorski golgeter Graničara, Josip Lotar.</p><p>Tko bi rekao da će 11 godina kasnije upravo on zagorčati život Hajduku golom za 1-1 u Kupu. I natjerati "bile" da do zadnje sekunde strepe za pobjedu. Ali ipak su nekako iščupali pobjedu kod trećeligaša 2-1 i prošli dalje.</p>