Harry Kane: Volio bih se okušati u NFL-u! To mi je u podsvijesti

Piše Petar Božičević, HINA,
Harry Kane: Volio bih se okušati u NFL-u! To mi je u podsvijesti
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Ne očekujem da bih se pojavio na terenu i bez problema zabijao 'field-goal' pokušaje. Znam da bi bilo puno napornog rada, ali prihvatio bih. I to sa zadovoljstvom, rekao je napadač Bayerna

Harry Kane, napadač Bayerna i engleski nogometni reprezentativac, još je jednom naglasio svoju veliku ljubav prema NFL-u i želji da možda jednom profesionalno zaigra američki nogomet.

Nije rijetkost da su se poznati nogometaši povezivali s dolaskom u NFL, a i brojni klubovi američkog nogometa u nogometašima su tražili potencijalnog svog 'kickera'.

- Dolazak u NFL i profesionalno bavljenje američkim nogometom stalno je u mojoj podsvijesti. Ne očekujem da bih se pojavio na terenu i bez problema zabijao 'field-goal' pokušaje. Znam da bi bilo puno napornog rada, ali prihvatio bih. I to sa zadovoljstvom -rekao je jedan od najboljih svjetskih napadača posljednjeg desetljeća.

Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Premda nogometni jedanaesterac nije niti približno sličan „field-goal“ pokušaju u NFL-u vrijedi naznačiti da je Kane pogodio 93 od 105 jedanaesteraca tijekom karijere, a nakon što nije realizirao udarac s bijele točke na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske 2022. godine promašio je samo jedan od idućih 37.

Bundesliga - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

- NFL pratim posljednjih više od deset godina i oduševljen sam tim sportom. Volio bih se iskušati u njemu - rekao je Kane koji je 2019. uživo pratio Super Bowl i pobjedu New Englanda kada se sprijateljio s legendarnim „quarterbackom“ Tomom Bradyjem koji je u nekoliko navrata naglašavao da je spreman pomoći u svakom smislu ako bi Kane došao u svijet NFL-a. Te godine New England je u Atlanti postao prvak pobjedom protiv Ramsa iz Los Angelesa.

- Dokumentarni film o Bradyju bio je moja velika inspiracija na početku sportskog puta - izjavio je Kane.

Ove je sezone zabio 22 gola i tri namjestio u 14 odigranih utakmica. Igra u jako dobroj formi, a Bayern je vodeća momčad Bundeslige i stopostotna u Ligi prvaka. 

