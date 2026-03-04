Obavijesti

ŠOK ZA ZVIJEZDU UNITEDA

Harry Maguire dobio 15 mjeseci zatvora zbog tučnjave u Grčkoj!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Phil Noble

Drama na Mikonosu! Harry Maguire osuđen na 15 mjeseci uvjetno zbog tučnjave i pokušaja podmićivanja. Njegov brat i prijatelj također krivi

Admiral

Branič engleske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda Harry Maguire (32) osuđen je na 15 mjeseci uvjetne zatvorske kazne zbog tučnjave na Mikonosu 2020. godine, prenose britanski i grčki mediji. Branič Manchester Uniteda proglašen je krivim za napad, opiranje uhićenju i pokušaj podmićivanja, navodi Sky Sports.

Njegovo suđenje odgađali su više puta. Prvi put u svibnju 2023. zbog nemogućnosti odvjetnika da prisustvuje raspravi, drugi put u veljači 2024. zbog štrajka odvjetnika, a treći put u ožujku 2025. Maguire nije prisustvovao sudu jer se pripremao za utakmicu Premier lige između Manchester Uniteda i Newcastlea.

Do incidenta je došlo u kolovozu 2020. godine, kada su Maguire, njegov brat i prijatelji bili uključeni u tučnjavu s drugim britanskim turistima na Mikonosu. Potom su fizički i verbalno napali trojicu policajaca, a nogometaš je s nedoličnim ponašanjem nastavio i u policijskoj postaji.

Maguireov brat Joe i prijatelj Christopher Sharman također, su proglašeni krivima za kaznena djela povezana s incidentom i dobili su uvjetne zatvorske kazne.

