Stručnjaci su im davali minimalne šanse prije ove serije, ali što na krilima Traea Younga, a noćas i odličnog Kevina Heurtera pobijedili su Atlanta Hawksi protiv Philadelphia 76ersa i moćnog Joela Embiida (103-96)!

Vodili su 76ersi 2-0 na početku serije, ali uspjeli su se Hawksi vratiti, preokrenuti, a onda i u majstorici na gostujućem terenu pokazati da zaslužuju proći dalje. Od prve su minute uglavnom držali vodstvo, a domaćini su to pokušali stići predvođeni spomenutim Embiidom koji je ubacio 31 poen, uz 11 skokova i tri asistencije.

Imali su 76ersi par puta prednost, ali nije to dugo trajalo. No, u posljednjoj su četvrtini poveli s četiri poena razlike (81-77) i činilo se da bi oni mogli držati utakmicu u rukama do kraja. To se nije dogodilo. Hawksi serijom 7-1 preokreću stvari i ne ispuštaju prednost do kraja utakmice.

Slavilo se pred šokiranim navijačima Philadelphije, a sad znaju Hawksi da ih čeka težak susret finala istočne konferencije protiv nevjerojatnog Giannisa Antetokounmpa i Milwaukee Bucksa. Najbolji je u redovima gostujuće momčadi bio Kevin Heurter koji je ubacio 27 poena uz sedam skokova i tri asistencije dok je Trae Young imao 21 poen, tri skoka i 10 asistencija.

Prva utakmica finala konferencije na rasporedu je u četvrtak, 24. lipnja, s početkom u dva sata i 30 minuta iza ponoći po našem vremenu.