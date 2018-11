Hazard: Modriću Zlatna lopta? Pa ne igra dobro nakon SP-a!

Iako igram jako dobro ove godine, ne želim se zanositi. Ne zaslužujem Zlatnu loptu. Mislim da postoje igrači koji su bolji od mene, rekao je Chelseajev krilni napadač Eden Hazard na upit RTBF, belgijske televizijske kuće.

Na upit tko po njemu onda zaslužuje Zlatnu loptu je ispalio:

- Rekao bih Luka Modrić, ali on ne igra dobro nakon Svjetskog prvenstva. Mislim na period u osmom i devetom mjesecu. Ako ćemo gledati početak sezone, onda moram reći da je moj favorit Kylian Mbappé - rekla je belgijska zvijezda.

"I don't think I deserve the Ballon d'Or this year, I think that other players were better than me. If we take into account the beginning of the season, I think Kylian Mbappe will win it." #BallondOr pic.twitter.com/XuQDfR2IXT