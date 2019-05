Hazard se razotkrio kimanjem glavom: 'Ostaješ u Chelseaju?'

Ostani u Chelseaju, ostani u Chelseaju, vikali su iz auta navijači londonskog kluba, a Eden Hazarda lagano im je kimnuo 'negativno' i uz smiješak nastavio s vožnjom.

chelsea fan: stay at chelsea

eden: *shakes his head*

👀



video credits: @/shazy_rinor on instagram. pic.twitter.com/7f3F4tO8yy