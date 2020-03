HBS napao trenera: Ne brine njega korona, nego porazi...

Jedan je naš član pozitivan na korona virus. A to znači da sam vjerojatno zaražen i ja i ostali članovi reprezentacije, što baš nije lijep osjećaj, kazao je u ponedjeljak zabrinuti boksački trener Tomo Kadić, glavni trener u BK Gladijator u Zadru i mentor našeg boksača Tonija Filipija.

Kadić se, kao i svi iz delegacije na europskim kvalifikacijama u Engleskoj, nakon Londona našao u samoizolaciji, a potom je preko društvenih mreža otkrio:

- Danas sam iščekivao rezultate testiranja na koronu jednog našeg kolege iz reprezentacije koji se išao testirati. Javili su mu da je pozitivan. Samim time sam vjerojatno i ja, kao moguće i ostali kolege iz reprezentacije. To nije baš lijep osjećaj. Ne bojim se to reći jer želim sve potaknuti da shvate da je situacija ozbiljna. Nemate se pravo kockati sa životima nečijih djedova i baka ili nekome drugome uskratiti priliku da vidi svoje najdraže samo zato što vi na to gledate drugačije. Ja sam ovo shvatio vrlo ozbiljno i tako sam se postavio čim smo došli iz Londona - rekao je.

'Nisu mi poslali ni poruku'

Ogorčen je na Hrvatski boksački savez.

- Institucije nisu mislile na nas. Ja sam uputio jedan apel da bi nas trebalo zaštititi i osigurati nam barem neki prijevoz. Neke države su slale avione po svoje reprezentacije, upravo zbog toga što su bili u ugroženim dijelovima. Nas su smjestili u obični avion. Ljudi oko nas su bili zamotani, mi nismo. Nismo kupili maske, možda niti nismo sve ozbiljno shvatili.

- Mislili smo kako nismo nikoga dirali i to je u redu, ali nitko nas nije niti pravilno uputio. U apelu sam tražio da nam osiguraju testiranje na aerodromu, nakon čega bismo mogli nastaviti svoj život i otići u samoizolaciju bez prevelike brige. Hrvatski boksački savez nije stao iza nas. Oni vole samo doći i slikati se kad se vratimo s medaljama. To kažem jer to mislim.

- Razočaran sam jer nisam dobio niti poruku kad smo sletjeli niti do danas. Nitko nije pitao kako smo, jesmo li u redu i je li nam što treba. Ja nisam dobio nikakvu takvu poruku, u ime mojih kolega ne želim niti mogu govoriti. U mailu sam tražio da nam osiguraju barem siguran prijevoz do naših domova, kako ne bi nikoga drugog zarazili. Dobio sam odgovor kako oni to ne rade, kako boksači inače sami odlaze kućama i kako se trebamo snaći. Zamislite to. Dolazite iz takve situacije i ako dođete među obitelj oni ne mogu više nigdje, kao niti vi. Onda sam shvatio da smo ostali sami kao i bezbroj puta do sada.

- Uvijek smo bili sami uz ljude koji vole ovaj sport. Takozvane male ljudi koji nemaju neke velike mogućnosti. Ja ovo moram reći, iako sam siguran da će mi se obiti o glavu, no moja savjest je čista. Razočaran sam što nisu mogli poslati kombi po nas, samo da sve članove reprezentacije dovedu do njihovih domova. Sedam sati im je trebalo da odgovore na taj mail i kažu da ništa od toga. U dogovoru s kolegama sam na kraju organizirao naš klupski kombi. Ova korona nije za šalu. Ne zbog nas, zbog drugih. Možda smo dobili koronu u avionu, to ne možemo znati. Smiješno, žalosno i demotivirajuće je da moram prolaziti kroz ovo. Sve sam na kraju odvezao do njihovih domova ili automobila. I svi smo svjesni situacije, u samoizolaciji smo i čujemo se svaki dan.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Odgovor iz Saveza

Nije dugo trebalo čekati na odgovor iz Hrvatskog boksačkog saveza u kojem posljednjih nekoliko mjeseci vlada kaos. Prije kvalifikacija potjeran je izbornik Leo Pjetraj zbog svađe s vodstvom saveza i medijskih prepucavanja s Filipom Hrgovićem.

"U trenucima kada Hrvatska i Zagreb proživljavaju jedne od najtežih trenutaka zbog velikih kriza izazvanih pandemijom koronavirusa te uzastopnim zemljotresima, koji dodatno stvaraju nelagodu među stanovništvom, pozivamo na zajedništvo, ne stvaranje panike te suzdržavanje od prozivanja državnih institucija, koje najbolje što znaju rade svoj posao. Upravo od tih institucija Hrvatski boksački savez prije povratka naše reprezentacije iz Londona, tražio je upute i njihovo postupanje. I dobili smo ih s pohvalama na naš profesionalni pristup. Napisano je kako cijela reprezentacija ide odmah po povratku u samoizolaciju! Napisano je da ih se ne dočekuje u zračnoj luci, jer inače nema svrhe samoizolaciji te da stručne službe preuzimaju situaciju i da se ne miješamo. To smo i poslušali", opisuju okolnosti u Savezu.

Odgovornost za netestiranje svih članova delegacije svaljuju na epidemiološku službu.

"Na naše inzistiranje da se članovi naše delegacije testiraju, dobili smo odgovor da epidemiološka služba određuje tko će se testirati i da se testiraju osobe samo s izraženim simptomima poput povišene tjelesne temperature, suhog kašlja, kihanja, šmrcanja, bolova u prsima ili mišićima, proljeva i slično. U takvom slučaju potrebno je da se osoba javi svom liječniku obiteljske medicine radi provedbe testiranja. O svemu tome izvijestili smo Izbornike i članove ekspedicije na e-mail prije njihovog povratka u Hrvatsku!", tvrdi HBS.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL, Press Association, DPA

"Glede hijerarhije, Hrvatski savez načelno komunicira s reprezentacijom preko Izbornika ili vođe puta, koji je u ovom slučaju bio Izbornik Dorijan Čalić. On je pohvalio odrađeno, jer smo veći dio reprezentacije vratili u najkraćem mogućem roku. Dio je na vlastito inzistiranje ostao u Londonu i njihov povratak organizirali smo prekjučer. Zabrinuti smo za zdravstveno stanje cijele naše boksačke obitelji, ali ponajviše naših povratnika iz Londona.

Napominjemo, kako je dio tih sudionika, bio prošlog mjeseca na pripremama u Italiji, gdje im je savez po izbijanju epidemije naložio da se hitno vrate. Smatramo kako pojedinačni istupi poput trenera BK Gladijatora nisu pravo stanje stvari, obzirom da su oba Izbornika Dorijan Čalić (muški) i Ante Matas (žene) imali samo pozitivne riječi za postupke Saveza. Savez je napravio sve što je bilo moguće i mi smo toga svjesni i zahvalni. Bitno je da smo se vratili kući", ističe HBS te potom prilaže mišljenja svojih izbornika Čalića i Matasa koji su zadovoljni postupanjem u krizi te demantiraju trenera.

"Niti ja niti ostatak reprezentacije nemamo isto mišljenje kao trener Kadić, pa mi nije jasno u čije ime on to govori. I na samom natjecanju se ponašao neprimjereno, a nakon neočekivanog poraza njegovog boksača totalno se izgubio", kaže Čalić, dok je Matas kratko izjavio - pogrešna adresa napada. Savez tu nije ništa kriv. Ali pustimo sada to, treba se usredotočiti na zdravlje, a ne baviti se glupostima!" citira nam Savez izjave svojih izbornika u službenom priopćenju i na kraju mole medije da ne špekuliraju o imenima te koriste priliku da izraze sućut obitelji preminulog borca Branka Cikatića.

"Hrvatski boksački savez moli sve medije da poštuju privatnost članova naše reprezentacije te da ne iznose imena ili pretpostavke da li je i tko je od članova reprezentacije obolio od Korona virusa. I za kraj, uz riječi podrške svima, željeli bismo izraziti sućut obitelji jučer preminulog Hrvatskog tigra Branka Cikatića, jednog od najboljih i najpoznatijih boraca s ovih prostora. Neka mu je laka Hrvatska zemlja!", zaključuju u HBS-u.