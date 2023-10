Hearn kao Joshuinog protivnika u prosincu vidi i Filipa Hrgovića

Sljedeći protivnik Filipa 'El Animala' Hrgovića (31, 16-0) još nije poznat, a povezuje ga se s mnogim imenima. Postoji mogućnost da će to biti Otto Wallin (32, 26-1) koji je drugi izazivač po IBF-u, dok je najbolji hrvatski teškaš prvi. Naravno, taj je pojas u vlasništvu Oleksandra Usika (36, 21-0-0) koji bi se u prosincu navodno trebao boriti protiv Tysona Furyja (35, 33-0-1), a organizacija bi mu mogla oduzeti titulu i narediti borbu za upražnjeni pojas. No, postoje tu i druge interesantne borbe.

Po tko zna koji put 'u jednadžbu' je ušao i Anthony Joshua (34, 26-3) koji je u posljednja dva meča pobijedio Jermainea Franklina (30, 22-2) i Roberta Heleniusa (39, 32-5). On bi trebao u ring u prosincu, a njegov promotor Eddie Hearn vidi i 'El Animala' kao jednog od mogućih protivnika:

- Mahmoud Charr (39, 34-4) nije izgledan jer traži protivnika kao 'WBA Regular' prvak i traži protivnika, a to neće biti Anthony. No, borit ćemo se protiv nekoga u dvanaestom mjesecu, mogućnost bi mogao biti i Agit Kabayel (31, 23-0). To bi mogli biti i Wallin ili Hrgović, ali vidjet ćemo što će na kraju biti - rekao je za SecondsOut.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Također, spomenuo je kako engleski borac s neće u ring s Zhileijem Zhangom (40, 26-1-1), a protivnici neće biti ni Deontay Wilder (38, 43-2-1) ni Andy Ruiz Jr. (34, 35-2)