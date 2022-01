Tony Yoka (29) želi borbu protiv Filipa Hrgovića (29), tvrdi portal BoxingNews24 pozivajući se na izjave vlasnika promotorske kuće Matchroom Eddieja Hearna koji želi organizirati taj meč.

Spektakularan meč dvojice starih znanaca u IBF-ovu eliminatoru trebao bi dati obveznog izazivača svjetskom prvaku Oleksandru Usiku. Razgovori o meču već su počeli.

- Sad slijedi Yoka. Hrgović je zvijer, on je težak borac. Tko pobijedi Hrgovića, ima 35 posto šansi boriti se protiv Usika ili možda Anthonyja Joshue, to je sjajna prilika. Čini se kako Yoka želi meč, razgovarali smo s Top Rankom, to bi bila briljantna borba. Nadam se da je možemo realizirati - rekao je Hearn za iFL TV.

Francuz je dobio priliku nakon što su Luis Ortiz i Joseph Parker odbili ponudu IBF-a za eliminacijski meč koji bi im donio status izazivača. Ortiz je ozlijeđen od novogodišnje borbe, a Parker traži drugačiji put do vrha.

Ako Yoka službeno prihvati ponudu, IBF će timovima teškaša dati da se dogovore o svim detaljima ugovora, pa i za lokaciju meča za koji se nagađa da bi mogao biti u Francuskoj jer iza njega stoji jak tim. Njegovu lanjsku borbu protiv Splićanina Petra Milasa u Roland Garrosu gledao je i predsjednik Emmanuel Macron.

Hrgović je pobijedio Yoku tijekom amaterske karijere prije 11 godina, a Francuz mu je uzvratio u polufinalu Olimpijskih igara u Riju. Yoka ima ugovorenu i borbu protiv Kongoanca Martina Bakolea koja se trebala održati ovu subotu u Parizu, ali je odgođena zbog restrikcija zbog korona virusa.