HEJ, GDJE SU GAĆICE? Fatalna golferica šokirala obožavatelje

Katie Sigmond zapalila je Instagram provokativnom fotkom iz kreveta i opet zaludjela milijune. Nekadašnja TikTok plesna zvijezda danas broji milijune pratitelja i još više dolara, a najveći joj je adut stranica za odrasle
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Američka influencerica i zvijezda TikToka, Katie Sigmond (24) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Američka influencerica i zvijezda TikToka, Katie Sigmond (24) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. |
Foto: instagram
Američka influencerica i zvijezda TikToka, Katie Sigmond (24) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svojih tri milijuna pratitelja na Instagramu počastila je provokativnom fotografijom iz kreveta na kojoj pozira odjevena samo u široku majicu, strateški prekrivajući intimne dijelove tijela.
| Foto: instagram
Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova i lavinu komentara, a njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Katie Sigmond rođena je 2. kolovoza 2002. godine u Costa Mesi u Kaliforniji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Odrasla je uz sestru Hailey, koja je također krenula putem influencerice, te brata Gavina.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezin ulazak u svijet društvenih mreža započeo je relativno skromno.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prve fotografije na Instagramu objavila je 2017. godine, no pravi proboj dogodio se na TikToku.
| Foto: instagram
Foto instagram
U početku je, kao i mnogi tinejdžeri, snimala zabavne videe sa sinkronizacijom usana i plesnim pokretima.
| Foto: instagram
Njezina karizma i opuštenost pred kamerom brzo su privukle publiku
| Foto: instagram
Foto instagram
Prekretnica se dogodila kada je njezin prvi video na temu fitnessa prikupio milijun pregleda, što ju je motiviralo da nastavi stvarati sadržaj.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
U intervjuu za "Money Buys Happiness", otkrila je da ju je na karijeru na društvenim mrežama potaknula želja za brzom i lakom zaradom.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Išla sam u školu i radila dva posla... i bila sam totalno bez novca. Pomislila sam, neću živjeti ovakav život. Bila sam usredotočena na pronalazak načina da zaradim novac koji je ujedno super lagan i nešto što volim raditi," izjavila je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Danas na TikToku broji preko sedam milijuna pratitelja, dok je na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Iako je izgradila ime na TikToku i Instagramu, Katie ne skriva da joj je najveći izvor prihoda platforma za odrasle.
| Foto: instagram
Foto instagram
Otvoreno je priznala da na toj stranici zarađuje milijune dolara, tvrdeći da je prvi milijun zaradila unutar samo nekoliko mjeseci od pokretanja profila.
| Foto: instagram
Foto instagram
Otkrila je i kako je njezina obitelj reagirala na tu odluku. Priznaje da su roditelji isprva bili razočarani, no predomislili su se kad su vidjeli iznose koje zarađuje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Kad su vidjeli prihod, moj očuh je rekao: 'Samo nastavi s tim, možeš se umiroviti za tri godine'. Rekao je da nikad u životu nije vidio takvu zaradu u tjedan dana," ispričala je Katie u jednom intervjuu
| Foto: instagram
Foto instagram
Procjenjuje se da se njezino bogatstvo kreće između 1,5 i 11 milijuna dolara, ovisno o izvoru, a najveći dio dolazi upravo od pretplata na njezin eksplicitni sadržaj.
| Foto: instagram
Osim fitnessa i mode, velika strast Katie Sigmond je golf.
| Foto: instagram
Svoje vještine i odjevne kombinacije za golf terene često dijeli na svim svojim platformama, a YouTube kanal posvetila je upravo tom sportu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Međutim, ljubav prema golfu dovela ju je i do problema sa zakonom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
U listopadu 2022. godine našla se na meti kritika javnosti nakon što je objavila video u kojem udara lopticu za golf u Grand Canyon, a zatim za njom baca i palicu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Zbog ovog čina, koji su mnogi osudili kao zagađivanje okoliša i opasno ponašanje, kažnjena je novčanom kaznom od 285 dolara.
| Foto: instagram
Foto instagram
Suočila se s tri prekršajne prijave, uključujući bacanje predmeta u kanjon i remećenje javnog reda i mira.
| Foto: instagram
Foto instagram
Kad je riječ o njezinom privatnom životu, Katie je bila povezivana s nekoliko poznatih lica s društvenih mreža.
| Foto: instagram
Foto instagram
Navodno je bila u vezi s kolegama TikTokerima Jeremyjem Hutchinsom i Diegom Martirom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prije njih, bila je u vezi s dečkom po imenu Caden, kojem je 2019. posvetila emotivnu rođendansku objavu na Instagramu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
U posljednje vrijeme kružile su glasine o romansi s komičarem Salimom "The Dream" Sirurom, no on je te navode demantirao, izjavivši da je njihov odnos isključivo poslovan.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*(uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram