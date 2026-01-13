Henry na našem jeziku objavio: 'Volim te!'. Zavolio je Bosanku

Legendarni bivši francuski nogometaš i aktualni trener Thierry Henry (48) partnerici Andrei Rajačić čestitao je rođendan uz fotografije s egzotičnog putovanja, a poruka na hrvatskom jeziku izazvala je mnoge reakcije obožavatelja iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Jedan od najomiljenijih napadača 21. stoljeća podijelio je sa svojim pratiteljima nekoliko fotografija na kojima pozira s partnericom porijeklom iz Sarajeva. Sudeći prema pozadini, par uživa u Egiptu, a na slikama se jasno vide veličanstvene piramide u Gizi i hram kraljice Hatšepsut. U opuštenoj atmosferi i s osmijehom na licu, Henry je proslavio važan dan za svoju bolju polovicu, a uz fotografije je napisao: "SRETAN ROĐENDAN!!!!!! Mojoj partnerici u zločinu", nakon čega je na našem jeziku dodao "VOLIM TE".

Reakcije na objavu nisu izostale. U komentarima su se odmah javili brojni obožavatelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. "I mi tebeee", jedan je od komentara koji najbolje opisuje opće oduševljenje. Kao i obično, povela se i dobronamjerna rasprava o porijeklu jezika, pa je tako jedan pratitelj u šali napisao da je "Volim te" zapravo na srpskom jeziku, što je izazvalo raspravu. Većina je ipak bila složna u jednom: lijepo je vidjeti svjetsku zvijezdu kako koristi jezik s ovih prostora.

Tko je Andrea Rajačić?

Manekenka Andrea Rajačić po struci je ekonomistica, govori tri svjetska jezika i ne pojavljuje se često u javnosti. Skupa su od 2011., upoznali su se dok je bio nogometaš Barcelone, i dobili su troje djece, a Henry se godinu dana ranije razveo od supruge Claire Merry nakon četiri godine braka zbog navodne nogometaševe nevjere. Nakon brakorazvodne parnice pripalo joj je 10 milijuna funti, a skupa su dobili i kćer.

Andrea je kći profesorice ruskog jezike Tatjana i plastičnog kirurga Nebojše koji u Kuvajtu vodi polikliniku za opekline. U bliskoistočnoj zemlji Andrea je sa sestrom Jovanom završila srednju školu, a potom su završile studij menadžmenta u Americi.

Zanimljivo je da Henryjev odmor u Egiptu dolazi u vrijeme kada se njegovo ime snažno povezuje s novim trenerskim angažmanom upravo na afričkom kontinentu. Naime, početkom siječnja pojavile su se glasine da je Henry jedan od glavnih kandidata za preuzimanje klupe reprezentacije Tunisa uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon što je s olimpijskom reprezentacijom Francuske osvojio srebrnu medalju na Igrama 2024., a nedavno postao i glavni analitičar za FOX Sports, novi trenerski izazov čini se kao logičan korak u njegovoj karijeri.

