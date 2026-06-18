Henry opleo po Ronaldu: 'Pa momčad mora zabiti, a ne ti!'

Razočaravajući početak Svjetskog prvenstva za Portugal, koji je u Houstonu odigrao samo 1-1 protiv autsajdera DR Konga, pao je u drugi plan nakon što je legendarni francuski napadač Thierry Henry u televizijskoj analizi sasuo "drvlje i kamenje" po kapetanu Cristianu Ronaldu. Bivši svjetski prvak nije štedio 41-godišnju zvijezdu, optuživši ga da je svojom sebičnošću i opsesijom za postizanjem gola izravno naštetio momčadi i uskratio joj pobjedu na otvaranju turnira.

U svojoj analizi za Fox Sports, Henry je bio izravan, oštar i jasan. Secirao je problem portugalskog napada, a kao glavnog krivca imenovao je Ronalda. Njegova kritika nije bila usmjerena na tehničku pogrešku, već na temeljni mentalni pristup koji, prema Henryjevom mišljenju, potkopava kolektivni napor. Smatra da je Ronaldova neutaživa glad za golovima, koja ga je učinila jednim od najvećih u povijesti, u ovom slučaju postala teret za suigrače.

​- Jedna stvar je važna, molim vas ljudi kod kuće: momčad treba postići gol, a ne ti - poručio je Henry.

Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.



He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today. pic.twitter.com/yjSaOK2J5J — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 17, 2026

Francuz je svoju tvrdnju potkrijepio detaljnom analizom jedne akcije iz drugog poluvremena, dok je Portugal pri rezultatu 1-1 tražio pobjednički pogodak. U trenutku kada je lopta došla na bok do Joãa Cancela, Bruno Fernandes se nalazio u idealnoj poziciji u sredini kaznenog prostora, čekajući povratnu loptu. Prema Henryju, Ronaldov zadatak u tom trenutku bio je napasti prvu stativu ili prostor peterca kako bi odvukao svog braniča i stvorio dodatni prostor za Fernandesa. Međutim, dogodilo se suprotno.

​- Zato što on želi zabiti, on ulazi na putanju lopte namijenjene Bruni Fernandesu. Da je utrčao u peterac, branič bi ga morao pratiti i to bi bio lagan pogodak za Fernandesa. Ali on ulazi u putanju povratne lopte, obojica su na istom mjestu i obrani je neusporedivo lakše - objasnio je Henry, čiju je tezu potkrijepila i vidno frustrirana reakcija Brune Fernandesa na terenu. I legendarni Zlatan Ibrahimović složio se s analizom, kratko poručivši: - Očito je, Cristiano, da si donio pogrešnu odluku.

🚨Ronaldo gol atacağım diye Portekizi harcıyor !



🚨Bruno Fernandes müsait pozisyonda bencil Ronaldo araya girip rezil bir vuruşla topu dışarı atıyor.#portugal pic.twitter.com/8eJa2lid7s — GalaSpace (@GalaSpace1905) June 17, 2026

Henryjeva kritika dobiva na težini kada se pogleda Ronaldova statistika s utakmice. Odigrao je svih 90 minuta, ali je zabilježio samo 25 dodira s loptom, što je njegov najniži broj u jednoj utakmici na velikim natjecanjima koju je odigrao od početka do kraja. Uputio je tri udarca prema golu, no nijedan nije išao u okvir.

Sam Ronaldo nakon utakmice nije djelovao zabrinuto, poručivši na društvenim mrežama da "ovo nije bio početak koji su željeli, ali da ništa nije gotovo". Ipak, dojam je da Portugal s ovako talentiranom momčadi ne može ovisiti isključivo o individualnim bljeskovima svoje najveće zvijezde, pogotovo ako ti pokušaji idu na štetu bolje pozicioniranih suigrača.

*Uz korištenje AI-a