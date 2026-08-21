Obavijesti

Sport

Komentari 33
STIGLA POTVRDA

HERE WE GO Gotovo je, Dominik Livaković odlazi u Barcelonu!

Piše Josip Tolić, Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
HERE WE GO Gotovo je, Dominik Livaković odlazi u Barcelonu!
Foto: Fabrizio Romano/X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Barcelona dogovorila Livakovića za 2 mil. eura, a do 2027. ga šalje na posudbu

Admiral

Fenerbahče je pristao na ponudu Barcelone za Dominika Livakovića (31), doznaju 24sata, a objavio je to i svjetski poznati insajder za transfere Fabrizio Romano. Hrvatski reprezentativac prelazi za dva milijuna eura fiksne odštete uz dva milijuna mogućih bonusa. Trebao bi u ljeto 2027. postati rezervni golman kao zamjena za Wojciecha Szczesnyja i pridružiti se Joanu Garciji (25) među stativama.

Prije toga, ove godine Livakoviću slijedi posudba. Dinamo je tu opciju odbio jer želi dugoročno rješenje na golu, posudbu na barem dvije godine, što Kataloncima ne odgovora. Osim toga, kako smo doznali, Livi se nije uspio s vrhom Dinama dogovoriti ni oko plaće. Osim maksimirskog kluba, opcija su Zadraninu i nekoliko zvučnih klubova, doznaju 24sata.

Turski novinar Yagiz Sabuncoglu objavio je kako su se klubovi našli na 2,5 milijuna eura odštete uz moguće bonuse. Podsjetimo, Dinamo je za Livakovića nudio više, tri milijuna eura uz milijun bonusa, ali su tvrdoglavi čelnici Fenerbahčea taj prijedlog odbili. Na koncu odlazi na Camp Nou za nešto manji iznos.

Velike zasluge u transferu imao je Livakovićev menadžer Andy Bara, koji je u Barcelonu doveo i trenutačno prvog golmana Garciju iz Espanyola 2025., što je bio prvi prelazak igrača iz jednog u drugi klub nakon 31 godinu. Nakon niza sastanaka, posao je od prve javno dostupne informacije završio u tjedan dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
UŽIVO Transferi: Bivši golman Dinama ide za Dalićem u UAE, 'modrima' stiže lova iz Italije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši golman Dinama ide za Dalićem u UAE, 'modrima' stiže lova iz Italije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
DONČIĆEVA SUPERVILA Zavirite u luksuz težak 23 milijuna eura
FOTO: DOM ZVIJEZDE

DONČIĆEVA SUPERVILA Zavirite u luksuz težak 23 milijuna eura

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, u veljači 2025. je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, na Manhattan Beachu. Više nije obiteljsko gnijezdo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026