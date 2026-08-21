HERE WE GO Gotovo je, Dominik Livaković odlazi u Barcelonu!

Fenerbahče je pristao na ponudu Barcelone za Dominika Livakovića (31), doznaju 24sata, a objavio je to i svjetski poznati insajder za transfere Fabrizio Romano. Hrvatski reprezentativac prelazi za dva milijuna eura fiksne odštete uz dva milijuna mogućih bonusa. Trebao bi u ljeto 2027. postati rezervni golman kao zamjena za Wojciecha Szczesnyja i pridružiti se Joanu Garciji (25) među stativama.

🚨🔵🔴 Barcelona have reached a verbal agreement for Dominik Livaković to join from Fenerbahçe, here we go!



€2m initial fee, €2m add-ons. Plan to sign Livaković as backup GK from June 2027 when Szczesny leaves.



This season, Livaković will go out on loan as reported — follows… pic.twitter.com/sGVRnMYa12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2026

Prije toga, ove godine Livakoviću slijedi posudba. Dinamo je tu opciju odbio jer želi dugoročno rješenje na golu, posudbu na barem dvije godine, što Kataloncima ne odgovora. Osim toga, kako smo doznali, Livi se nije uspio s vrhom Dinama dogovoriti ni oko plaće. Osim maksimirskog kluba, opcija su Zadraninu i nekoliko zvučnih klubova, doznaju 24sata.

Turski novinar Yagiz Sabuncoglu objavio je kako su se klubovi našli na 2,5 milijuna eura odštete uz moguće bonuse. Podsjetimo, Dinamo je za Livakovića nudio više, tri milijuna eura uz milijun bonusa, ali su tvrdoglavi čelnici Fenerbahčea taj prijedlog odbili. Na koncu odlazi na Camp Nou za nešto manji iznos.

🚨 Fenerbahçe ve Barcelona, Dominik Livaković transferi için 2.5 milyon euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. https://t.co/bqMAHnCWGO pic.twitter.com/n9TpyeKnIE — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 21, 2026

Velike zasluge u transferu imao je Livakovićev menadžer Andy Bara, koji je u Barcelonu doveo i trenutačno prvog golmana Garciju iz Espanyola 2025., što je bio prvi prelazak igrača iz jednog u drugi klub nakon 31 godinu. Nakon niza sastanaka, posao je od prve javno dostupne informacije završio u tjedan dana.