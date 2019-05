Heroj Cityja: Ma neće meni klinci govoriti kad da pucam

Za devet mjeseci Manchester bi mogao doživjeti baby boom. Razlog? Nevjerojatni Vincent Kompany! City se mučio protiv Leicestera(1-0), jednostavno ništa nije htjelo ući u gol, a onda se ukazao on. Napunio je municiju, lansirao raketu i pokazao što može i sa 33 godine. Golom Belgijca Građani su došli do vrijedna tri boda i stavili jednu ruku na trofej Premier lige kolo prije kraja.

No, nitko mu nije vjerovao. Kompany je uzeo loptu na sredini terena, poveo ju i krenuo pucati, a u tome trenutku se nekoliko igrača Cityja zaderalo: NEEEEEEE. Ali, na njihovu sreću, Belgijac ih nije poslušao i zabio je golčinu o kojoj će se pričati godinama na Etihadu.

- Bio sam frustriran jer su svi govorili - nemoj pucat! Stvarno sam to mogao čuti, te sam na sekundu razmislio: nisam došao do ove pozicije u karijeri da bi mi mlađi igrači govorili kada mogu uputiti udarac prema golu a kada ne. Opalio sam po golu i ušla je - rekao je za Sportklub presretni heroj plavog dijela Manchester Vincent Kompany.

Bio mu je to prvi udarac van šesnaesterca nakon 2013. godine, no u pravom trenutku odabrao je kada će pucati i donio veliku pobjedu svojoj momčadi. On je prava legenda Cityja, došao je na početku samog projekta i tu je već od 2008. godine. Prošao je pakao u karijeri, mučio se ozljedama. Ako je itko zaslužio praktički donijeti Cityju naslov, onda je to upravo on, čovjek koji je uvijek ostavljao srce na terenu, a ovaj put je ubio pauka u rašljama za svoj 17. gol u karijeri, i zanimljivo, svaki je bio za Građane.

Kada je sudac svirao kraj, Vincent je pao na koljena i zaplakao. I sam je svjestan koliko se namučio tijekom karijere, ali sve je pobijedio i postao je heroj Etihada.

- Nije važno koliko puta nešto napravite, nego kako i kada to napravite. Nekad ne mogu objasniti ovakve stvari. Zabijam ovakve golove na treningu. Ali jednostavno samo to osjetio i zabio. Mislim da je najbitnija vjera. Ako vjerujete da možete nešto učiniti, to ćete učiniti - mudro i filozofski bez euforije, rekao je heroj Pepa Guardiole.

Do kraja je ostalo još samo jedno kolo, a City pobjedom kod Brightona 11. svibnja može i službeno osigurati naslov. Iako je titula tu, sasvim blizu, Belgijac rutinerski i razumnu staje na loptu i dodaje da nije sve gotovo.

- Polako, nismo još osigurali naslov. Možemo biti sretni što smo se doveli u ovakvu završnicu sezone. Možemo osvojiti naslov i čekaju nas još dva finala - završio je Vincent Kompany.

Zahvaljujući jednom ćelavom gospodinu, City drži pehar u rukama, a u nedjelju ga moraju samo podići. A ta čast pripasti će upravo njemu. Vođi i kapetanu, čovjeku koji im je donio naslov....