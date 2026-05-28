SJAJNI FRANCUZ

Heroj Palacea u deliriju nakon finala: Svi smo dali sve od sebe

Piše HINA,
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Ponosan sam na sve u klubu, prošle i sadašnje, koji su nam pomogli da dođemo do mjesta gdje jesmo. Ovo je čisto zadovoljstvo, dodao je nakon Matete njegov suigrač Tyrick Mitchel

Propustio sam proslavu FA kupa, pa ću sada sve nadoknaditi. Bit će ovo duga noć, kazao je veznjak Crystal Palacea Adam Wharton koji je proglašen za najboljeg igrača finala Konferencijske lige u kojem je londonski klub pobijedio Rayo Vallecano sa 1-0.

Poseban žiri je nagradu za najboljeg igrača uručio Whartonu čiji je udarac doveo do gola, a stvorio je još dvije velike prilike za Palace.

"Propustio sam proslavu FA kupa, pa ću sada sve nadoknaditi. Bit će ovo duga noć. Iza nas je sjajna predstava, vjerujem kako će ova pobjeda mnogo značiti južnom Londonu," poručio je.

UEFA Conference League - Final - Crystal Palace v Rayo Vallecano
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Pogodak odluke zabio je Jean-Philippe Mateta.

"Ovo je nevjerojano. Osjećam se fantastično. Uspjeli smo. Dali smo sve od sebe i ja sam dao sve od sebe," kazao je za TNT Sports.

Posebno se zahvalio navijačima.

"Bili su nevjerojatni, uvijek su uz mene, uvijek su uz momčad," dodao je.

"Ovo je nešto o čemu možete samo sanjati. No, danas smo pokazali kako je ovo stvarnost. Ponosan sam na sve u klubu, prošle i sadašnje, koji su nam pomogli da dođemo do mjesta gdje jesmo. Ovo je čisto zadovoljstvo, čista emocija i jednostavno smo sretni što smo uspjeli prijeći granicu," poručio je Tyrick Mitchell.

UEFA Conference League - Final - Crystal Palace v Rayo Vallecano
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Za austrijskog stručnjaka Olivera Glasnera ovo je drugi europski trofej nakon što je 2022. osvojio Europsku ligu na klupi Eintrachta. Za Glasnera je to bila posljednja utakmica na klupi engleskog kluba.

Na suprotnoj strani igrači španjolskog kluba nisu skrivali suze.

"Putovanje je bilo prekrasno. Stigli smo ovdje i nažalost finale odlučuju detalji. Oni su sjajna momčad, s fizičkim potencijalom i vrlo dobro utrenirani. Zaslužili su ovu pobjedu. Imali smo neke prilike, ne onoliko koliko inače. Ovo je nešto što se nikada ne zaboravlja. Izgubiti finale boli, boli cijeli život. Pamtit ćemo to s malo radosti, ali s puno boli," kazao je vratar Batalla.

