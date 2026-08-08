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FERRAN TORRES

Heroj Španjolske pred izlaznim vratima Barcelone? Smiješi mu se transfer karijere u Parizu

Piše Issa Kralj,
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Heroj Španjolske pred izlaznim vratima Barcelone? Smiješi mu se transfer karijere u Parizu
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Foto: Kai Pfaffenbach
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PSG lovi Ferrana Torresa! Barcelona čeka ponudu, a cijena bi mogla biti oko 50 milijuna eura

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Španjolski reprezentativac Ferran Torres koji je u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine zabio jedini i pobjednički gol za titulu svjetskih prvaka, uskoro bi mogao napustiti Barcelonu te karijeru nastaviti u francuskom prvaku PSG-u

Prema informacijama novinara Bena Jacobsa, Parižani su zainteresirani za dovođenje Torresa te su već pokrenuli razgovore sa španjolskim prvakom. Dogovor između dva kluba još nije službeno postignut te Katalonci čekaju ponudu PSG-a. 

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Foto: Kai Pfaffenbach

Torres je posljednjih dana javno ostavljao mogućnost odlaska otvorenom, a prema posljednjim informacijama spreman je razmotriti ponudu Parižana. Ugovor s Barcelonom vrijedi mu do ljeta 2027. Francuski i španjolski izvori posljednjih dana spominju iznos oko 50 milijuna eura ako se transfer realizira, ali konačna cijena još nije dogovorena. 

Španjolski list As prenosi kako sportski direktor Barcelone Deco ima želju da Torres ostane igrač Barcelone te mu je spreman ponuditi novi ugovor. Međutim, Katalonci ga nisu spremni pustiti za manju cijenu od one koje vrijedi. Ako se pregovori s PSG-om realiziraju, Torresu bi to mogao biti jedan od većih transfera u karijeri. 

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