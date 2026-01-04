Herojstvo nogometaša Metza! Vratio se u pakao bara kako bi spasio djevojku: 'Ispituje isto'

Novogodišnja noć koja je trebala biti ispunjena slavljem i radošću pretvorila se u neviđenu tragediju u švicarskom skijalištu Crans-Montana. U stravičnom požaru koji je progutao noćni klub "Le Constellation" život je izgubilo 40 ljudi, a više od 100 ih je ozlijeđeno. Usred kaosa i užasa, priča o hrabrosti mladog nogometaša francuskog Metza, Tahirysa dos Santosa (19), odjeknula je svjetskim medijima. Unatoč tome što se i sam našao u životnoj opasnosti, vratio se u vatrenu stihiju kako bi spasio svoju djevojku.

Pokretanje videa... 01:12 Očaj i suze u Švicarskoj nakon noći užasa: 'Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin. Nestao je...' | Video: 24sata/Reuters

'Osim što je žrtva, on je i heroj'

Detalje herojskog čina koji ledi krv u žilama otkrio je njegov agent, Christophe Hutteau. Tahirys je bio na gornjoj etaži bara kada je izbio požar u donjoj. Uspio je među prvima pobjeći na sigurno, no vani je shvatio da njegove djevojke Coline nema. Bez trenutka oklijevanja, donio je odluku koja ga je mogla stajati života. Utrčao je natrag u goruću zgradu, probijajući se kroz dim i plamen kako bi pronašao i izvukao svoju partnericu. Njegov čin bio je presudan za njezin spas, ali cijena koju je platio bila je golema.

​- Tahirys se uspio izvući iz vatre i shvatio je da mu je djevojka još uvijek unutra. Vratio se po nju kako bi je spasio iz plamena. Osim što je žrtva, Tahirys je i heroj, to možemo reći - ispričao je Hutteau za francuske medije.

Ovaj nesebični potez ostavio je duboke posljedice na zdravlje mladog sportaša, čija se karijera tek počela zahuktavati. Prema riječima njegova agenta, Tahirys je "primjeran igrač i vođa", kojega jako cijene u klubu.

Foto: Denis Balibouse

Teška borba za oporavak u njemačkoj bolnici

Tahirys dos Santos zadobio je teške opekline drugog stupnja koje su zahvatile 30 posto njegova tijela. Helikopterom gu ga hitno prebacili iz Švicarske u specijaliziranu bolnicu za opekline u Stuttgartu u Njemačkoj, gdje se liječnici bore za njegov oporavak. Osim opeklina, ima i tešku ozljedu glave. Njegov agent pružio je uvid u ozbiljnost njegova stanja, ali i tračak nade.

​- Bilo bi pogrešno reći da je dobro jer on užasno pati. Ima opekline na 30 posto tijela. Pozitivan znak je to što mu se respiratorni kapacitet značajno poboljšao, iako su mu i pluća bila zahvaćena.

Hutteau je otkrio i dirljiv detalj koji svjedoči o karakteru mladog nogometaša. Kada se nakratko probudio iz nesvijesti, njegova prva briga nisu bile vlastite ozljede.

​- Prvo što je neprestano pitao liječnike kada je došao k svijesti bilo je: 'Gdje su moji prijatelji?'

Foto: Profimedia

Njegova djevojka, 22-godišnja Coline L., također je teško ozlijeđena i hospitalizirana je u Antwerpenu u Belgiji s opeklinama koje pokrivaju 30 posto tijela. Uz Tahirysa su u Njemačkoj njegovi roditelji i prijatelji, a njegov klub Metz je u stalnom kontaktu s obitelji i radi na organizaciji njegova premještaja u bolnicu Mercy u Metzu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti.

Tragedija prekinula nogometni san u usponu

Cijeli klub je u šoku. Trener Stéphane Le Mignan izjavio je kako su svi pogođeni viješću i da se nadaju najboljem ishodu. Tragedija se dogodila kad je karijera mladog lijevog beka, koji može igrati i u veznom redu, bila u uzlaznoj putanji. Nedavno je, 20. prosinca, prvi put bio pozvan u seniorsku momčad za utakmicu Francuskog kupa.

Za mladića opisanog kao "vrlo ambicioznog s iznimnim mentalitetom", sve je išlo prema planu. Profesionalizam mu se počeo isplaćivati, a budućnost je izgledala svijetlo. Sada je nogomet pao u drugi plan, a jedina važna utakmica koja je pred njim jest ona za vlastiti život i oporavak. Svijet sporta, ali i šira javnost, s nadom iščekuje vijesti o ozdravljenju mladića.

Foto: FC Metz