Herr Flick spriječio da se ponovi slučaj Šerić, ali prijeti mu otkaz

Hrvatski navijači sjetit će se Anthonyja Šerića. Nekadašnji reprezentativac bio je na tri svjetska prvenstva (1998., 2002. i 2006.), ali nije dobio ni minute. Sekunde su nedostajale da to doživi i njemački reprezentativni branič Matthias Ginter (28).

Igrač Freiburga na svjetskim smotrama 2014. i 2018. nije dobio ni minute. Nije zaigrao ni na SP-u u Katru, sve do treće minute sudačke nadoknade utakmice protiv Kostarike. Izbornik Hansi Flick (57) dao mu je šansu. Taj je detalj Bild opisao kao "jedan od najljudskijih" na ovom Svjetskom prvenstvu.

A kad smo već kod "herr Flicka", naveliko se priča da bi mogao dobiti otkaz. Reprezentaciju je preuzeo u kolovozu 2021. Prije toga vodio je Bayern.

- Napravili smo dobar posao u pripremi za ovu grupu. Nažalost, bilo je previše individualnih pogrešaka te vrlo slaba realizacija. Stvorili smo pregršt šansi, ali smo zabili samo šest golova. Sami smo krivi - rekao je Flick te odlučno dodao da ne planira odstupiti s klupe reprezentacije:

- Neću podnijeti ostavku. Rad s ovom momčadi me motivira, te želim povesti reprezentaciju na Euro 2024. godine. Moramo analizirati ovaj turnir i pripremiti teren za uvođenje obećavajuće mlađe generacije. No hoću li ja biti izbornik tad, to ne ovisi o meni.

Jedan od rijetkih u njemačkim redovima koji su zaslužili pozitivnu ocjenu za turnir zasigurno je supertalentirani Jamal Musiala (19). Čak 100 milijuna eura vrijedni igrač Bayerna ušao je u povijest svjetskih prvenstava. Imao je protiv Kostarike 12 uspješnih driblinga, što je rekord nekog tinejdžera. Detaljne statistike dostupne su od 1966. godine. Možda budućnost za Nijemce ipak nije toliko crna.

