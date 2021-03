Posljednju utakmicu odigrao je prije pola godine i to je itekako ostavila traga na njemu. Hvatao je dah u debiju za Panathinaikos, vidjelo se da mu fale minute, ali i takav je odigrao maestralno.

Mario Hezonja (25) bio je briljantan u debiju za grčki klub koji je izgubio od Barcelone 85-77 u 27. kolu Eurolige. Panathinaikosu je falilo nekoliko igrača pa je Mario odmah u prvoj utakmici morao preuzeti odgovornost. Za 29 minuta igre je bivšem klubu zabio 21 koš uz šut iz igre pet od 11, pogodio je dvije trice te bio perfektan s linije slobodnih bacanja odakle je zabio devet od devet.

Hezonja je posljednju utakmicu odigrao 30. kolovoza prošle godine u porazu Portlanda od Lakersa, Blazersi su ga u međuvremenu poslali u Memphis no tamo nije odigrao ni jedan susret.

Bio je šest mjeseci bez utakmice, ali je svakodnevno trenirao i to se vidi po njegovim fizikalijama. NBA liga ga je učvrstila i bez problema je parirao ponajboljoj momčadi Europe. No treninzi nikako ne mogu zamijeniti utakmice pa je tijekom susreta hvatao dah i vidjelo se da će mu trebati neko vrijeme da se vrati na top razinu.

Unatoč tomu što je bio najbolji u svojoj momčadi, Hezonja je preuzeo dio krivice zbog poraza preuzeo na sebe.

- Djelomično sam i ja kriv za poraz. Zaboravio sam kako je teško igrati Euroligu. Nakon šest mjeseci pauze bilo mi je teško disati u prvome poluvremenu. Na kraju se utakmica za mene razvila dobro, ne i za Panathinaikos, a mene ne zanima osobni učinak, već kako je momčad prošla - kazao je Hezonja.

Hrvatski košarkaš je simpatizer Panathinaikosa i njegovih navijača, a prije nekoliko dana je stigao u grčkog velikana te prouzročio ludnicu u Ateni. Na stotine vatrenih navijača došlo je na aerodrom kako bi dočekalo Hezonju. Skandirali su mu, pjevali, a on je bio bez teksta.

- Zbog njih se osjećam kao kod kuće. Zahvalan sam im i volio bih da mogu biti u dvorani - rekao je Mario.

Panathinaikosu je ovo bio 14. poraz u Euroligi i od play-offa se već praktički oprostio, još im predstoji borba za grčko prvenstvo gdje su nedodirljivi otkako nema Olympiacosa. Hezonja je potpisao ugovor do kraja sezone, ali već je i sam najavio da bi tu mogao ostati duže. No mali problem je taj što Barcelona, u kojoj je igrao od 2012. do 2015. godine, i dalje polaže prava na njega pa je pitanje kako će to Grci riješiti sa Španjolcima.

Mario je došao oživjeti karijeru u Europu nakon ne baš uspješnih pet godina u NBA ligi, ali već je u debiju pokazao sav raskoš svog talenta zbog čega je, uostalom, i bio 5. pick NBA Drafta 2015. godine.

Atleticizam i talent nikada nisu bili upitni, samo je to sve trebalo posložiti. Tek mu je 25, najbolje godine su pred njima i ima vremena doći do vrhunskog nivoa. Čini se kako će mu Europa pomoći u tome, a onda bi se, tko zna, jednog dana mogao vratiti u NBA ligi.

Kvalitetom sigurno pripada, a sada je na njemu hoće li tu kvalitetu iskoristiti i pretočiti u nešto više.