Ova vijest je do\u0161la pomalo iznena\u0111uju\u0107e nakon \u0161to su se pojavile informacije kako je Portland Hezonji ponudio novi jednogodi\u0161nji ugovor vrijedan 1,98 milijuna dolara. Mario u pro\u0161loj sezoni nije odu\u0161evio. Bio je igra\u010d rotacije, prosje\u010dno dobivao 16\u00a0minuta po susretu pa tako ni u Blazersima nije uspio opravdati silna o\u010dekivanja koja su nad njim jo\u0161 od 2015. godine kada je do\u0161ao u NBA kao jedan najtalentiranijih Europljana. Proveo je tri godine u Orlandu, jednu u Knicksima te jednu u Portlandu.

Zapravo, era u Portlandu ostat \u0107e mu zapam\u0107ena jedino po tome kako je sam sebi zatvorio vrata reprezentacije. Od ignoriranja\u00a0izbornika Veljka Mr\u0161i\u0107a u hotelu u Las Vegasu, nejavljanja\u00a0na mobitel, a sve je kulminiralo nedavnom izjavom kako mu se ne da igrati za Hrvatsku jer je umoran. Tu je prekipjelo izborniku koji je rekao da ga vi\u0161e nikad ne\u0107e zvati.

Sve je upu\u0107ivalo na to\u00a0kako \u0107e Dra\u017eenov broj 44 nositi i sljede\u0107e sezone u Moda Centru, ali GM Neil Olshey je imao neke druge planove.

Uz najve\u0107e zvijezde Damiana Lillarda i C.J. McColluma je prosje\u010dno zabijao 4,8 poena, 0,9 asistencija te 3,6 skokova \u0161to je premalo za igra\u010da takvog talenta kao \u0161to je on.\u00a0

Hezonji \u0107e Memphis biti \u010detvrti klub u NBA karijeri koju je zapo\u010deo 2015. godine kada ga je Orlando izabrao kao 5. picka na Draftu, a u Grizzliesima \u0107e ga do\u010dekati hrvatski trener Neven Spahija koji je tamo u ulozi pomo\u0107nog trenera.

A \u0161to ga tamo \u010deka? \u010ceka ga trener Taylor Jenkins s talentiranom i potentnom mom\u010dadi kojoj je play-off pro\u0161le\u00a0sezone izmaknuo za dlaku, a u odlu\u010duju\u0107oj utakmici pobijedio ih je ba\u0161 Hezonjin Portland.

Jasno, glavna zvijezda mom\u010dadi je fantasti\u010dni Ja Morant, tu je i litavski centar Jonas Valan\u010diunas. Za minuta\u017eu \u0107e se boriti s Kyleom Andersonom i Brandonom Clarkeom koji je pro\u0161le sezone zabijao 12 poena u prosjeku. Tu je i biv\u0161i ko\u0161arka\u0161 Miamija Justise Winslow koji je pak prosje\u010dno zabijao 11 ko\u0161eva po susretu. Obojica imaju bolju statistiku, a hrvatski ko\u0161arka\u0161 \u0107e sigurno dobiti minuta\u017eu. E sada, ho\u0107e li ona biti ve\u0107a od one koju je imao u Portlandu, to ovisi samo o njemu.

Hezonja nakon godinu dana seli iz Portlanda: Ide u Memphis!

Ova vijest je došla pomalo iznenađujuće nakon što su se pojavile informacije kako je Portland Hezonji ponudio novi jednogodišnji ugovor vrijedan 1,98 milijuna dolara. To se na kraju nije dogodilo...

<p>Daj, brate, nauči moje prezime, žalio se hrvatski košarkaš kada ga je poznati američki novinar prije više od godinu dana prozvao Mario Hezonjia.</p><p>Molba nije uspjela jer je Mario ostao Hezonjia, ali klub je novi. Više nije Portland, već Memphis. Nakon godinu dana i četiri mjeseca, koliko je proveo u Blazersima u društvu Damiana Lillarda, <strong>Marija Hezonju</strong> put nosi u 3600 km daleki Memphis.</p><p>Objavio je to Adrian Wojnarowski, čovjek koji sve zna što se tiče NBA lige, ali ne i Hezonjino prezime. Portland je zauzvrat dobio Turčina Enesa Kantera koji je igrao u Blazersima prije dvije godine, a s hrvatskim košarkašem u Memphis ide 30. pick ovogodišnjeg Drafta Desmond Bane.</p><p> Riječ je pomalo neočekivanoj razmjeni u kojoj su Blazersi odlučili vratiti bivšeg centra. To vjerojatno znači kako bi klub uskoro mogao napustiti centar Hassan Whiteside koji je došao kao veliko pojačanje, ali je razočarao prošle sezone. A iz cijele priče je 'izvisio' hrvatski košarkaš koji će veću minutažu tražiti u Memphisu, u klubu u kojem je od 2002. do 2003. igrao Gordan Giriček.</p><p>Ova vijest je došla pomalo iznenađujuće nakon što su se pojavile informacije kako je Portland Hezonji ponudio novi jednogodišnji ugovor vrijedan 1,98 milijuna dolara. Mario u prošloj sezoni nije oduševio. Bio je igrač rotacije, prosječno dobivao 16 minuta po susretu pa tako ni u Blazersima nije uspio opravdati silna očekivanja koja su nad njim još od 2015. godine kada je došao u NBA kao jedan najtalentiranijih Europljana. Proveo je tri godine u Orlandu, jednu u Knicksima te jednu u Portlandu.</p><p>Zapravo, era u Portlandu ostat će mu zapamćena jedino po tome kako je sam sebi zatvorio vrata reprezentacije. Od ignoriranja izbornika Veljka Mršića u hotelu u Las Vegasu, nejavljanja na mobitel, a sve je kulminiralo nedavnom izjavom kako mu se ne da igrati za Hrvatsku jer je umoran. Tu je prekipjelo izborniku koji je rekao da ga više nikad neće zvati.</p><p>Sve je upućivalo na to kako će Draženov broj 44 nositi i sljedeće sezone u Moda Centru, ali GM Neil Olshey je imao neke druge planove.</p><p>Uz najveće zvijezde Damiana Lillarda i C.J. McColluma je prosječno zabijao 4,8 poena, 0,9 asistencija te 3,6 skokova što je premalo za igrača takvog talenta kao što je on. </p><p>Hezonji će Memphis biti četvrti klub u NBA karijeri koju je započeo 2015. godine kada ga je Orlando izabrao kao 5. picka na Draftu, a u Grizzliesima će ga dočekati hrvatski trener Neven Spahija koji je tamo u ulozi pomoćnog trenera.</p><p>A što ga tamo čeka? Čeka ga trener Taylor Jenkins s talentiranom i potentnom momčadi kojoj je play-off prošle sezone izmaknuo za dlaku, a u odlučujućoj utakmici pobijedio ih je baš Hezonjin Portland.</p><p>Jasno, glavna zvijezda momčadi je fantastični Ja Morant, tu je i litavski centar Jonas Valančiunas. Za minutažu će se boriti s Kyleom Andersonom i Brandonom Clarkeom koji je prošle sezone zabijao 12 poena u prosjeku. Tu je i bivši košarkaš Miamija Justise Winslow koji je pak prosječno zabijao 11 koševa po susretu. Obojica imaju bolju statistiku, a hrvatski košarkaš će sigurno dobiti minutažu. E sada, hoće li ona biti veća od one koju je imao u Portlandu, to ovisi samo o njemu.</p>