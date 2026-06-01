Hezonja MVP španjolske lige, Luka Božić razočaran: 'Nekad se ne može ići protiv politike...'

Piše HINA,
Susret Bosne i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možete protiv politike. Trebat će mi neko vrijeme bez košarke. Bog djeluje na misteriozne načine, napisao je Luka Božić

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić, prvi igrač španjolskog prvenstva po ostvarenim valorizacijskim bodovima, poručio je u ponedjeljak da je razočaran što mu organizator prvenstva Liga ACB nije uručila nagradu za najboljeg (MVP) igrača sezone.

Susret Bosne i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Jako sam razočaran ACB-ovim izborom za nagradu MVP", napisao je 30-godišnji krilni centar na Instagramu.

Božić je predvodio posljednjeplasiranu Granadu s 24,26 valorizacijskih bodova po utakmici, a što je prosjek postignutih koševa, blokada, asistencija, skokova i oduzetih lopti. Takav učinak nije ima nitko od 2008. godine. Liga ACB je u ponedjeljak objavila da je nagradu dobio Mario Hezonja, 31-godišnji krilni igrač vodećeg Real Madrida. On je ligaški dio sezone završio s učinkom od 18,8 valorizacijskih bodova po utakmici.

Hezonja i Božić su suigrači iz hrvatske reprezentacije, te su obojica uvrštena u najbolju petorku španjolskog prvenstva nakon 34 odigrana kola.

Liga ACB je izvijestila da je MVP nagrada dodijeljena temeljem glasova prvoligaških trenera, kapetana momčadi, medija i navijača. Pritom je svaka skupina sudjelovala s 25 posto glasova.

Hezonja je zauzeo prvo mjesto s ukupno 103,5 bodova, a Božić peto s 43,6 bodova, pokazuje rezultat objavljen na stranici Lige ACB. Treneri, igrači i mediji dali su Dubrovčaninu puno više bodova, ali je Bjelovarčanin osvojio najviše bodova publike od svih kandidata.

"Navijači su birali mene za MVP-ja. Želim zahvaliti svakom od vas što je odvojio vrijeme i glasao, zaista sam zahvalan", rekao je Božić u obraćanju.

"Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možete protiv politike… Trebat će mi neko vrijeme bez košarke. Bog djeluje na misteriozne načine", dodao je nakon druge sezone u Španjolskoj.

Božić, kojem ovaj mjesec istječe ugovor s Granadom, bio je MVP igrač mjeseca ožujka i travnja, a malo mu je nedostajalo da to bude i u svibnju. Također je u pet kola bio proglašen najboljim.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Granada je unatoč njegovom naporu ispala u drugu ligu. Liga ACB je izvijestila da je Božić bio "veliko otkriće sezone".

Odigrao je 34 utakmice tijekom kojih je prosječno provodio na parketu 29:10 minuta. Zabijao je po 16,2 koša, imao 6,6 skokova, 3,1 asistenciju, 0,2 blokade i 1,1 oduzimanje lopte.

Hezonja, koji će sada u doigravanju s Real Madridom braniti naslov prvaka osvojen prošle sezone, nastupio je u 28 utakmica tijekom kojih je prosječno provodio na parketu 23:32 minute. Pritom je zabijao po 17,5 koševa, imao 4,9 skokova, 1,9 asistencija i po jednu oduzetu loptu.  Bio je proglašen MVP igračem za mjesec siječanj.

