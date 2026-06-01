Hezonja MVP španjolske lige, Luka Božić razočaran: 'Nekad se ne može ići protiv politike...'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić, prvi igrač španjolskog prvenstva po ostvarenim valorizacijskim bodovima, poručio je u ponedjeljak da je razočaran što mu organizator prvenstva Liga ACB nije uručila nagradu za najboljeg (MVP) igrača sezone.

"Jako sam razočaran ACB-ovim izborom za nagradu MVP", napisao je 30-godišnji krilni centar na Instagramu.

Božić je predvodio posljednjeplasiranu Granadu s 24,26 valorizacijskih bodova po utakmici, a što je prosjek postignutih koševa, blokada, asistencija, skokova i oduzetih lopti. Takav učinak nije ima nitko od 2008. godine. Liga ACB je u ponedjeljak objavila da je nagradu dobio Mario Hezonja, 31-godišnji krilni igrač vodećeg Real Madrida. On je ligaški dio sezone završio s učinkom od 18,8 valorizacijskih bodova po utakmici.

Hezonja i Božić su suigrači iz hrvatske reprezentacije, te su obojica uvrštena u najbolju petorku španjolskog prvenstva nakon 34 odigrana kola.

Liga ACB je izvijestila da je MVP nagrada dodijeljena temeljem glasova prvoligaških trenera, kapetana momčadi, medija i navijača. Pritom je svaka skupina sudjelovala s 25 posto glasova.

Hezonja je zauzeo prvo mjesto s ukupno 103,5 bodova, a Božić peto s 43,6 bodova, pokazuje rezultat objavljen na stranici Lige ACB. Treneri, igrači i mediji dali su Dubrovčaninu puno više bodova, ali je Bjelovarčanin osvojio najviše bodova publike od svih kandidata.

"Navijači su birali mene za MVP-ja. Želim zahvaliti svakom od vas što je odvojio vrijeme i glasao, zaista sam zahvalan", rekao je Božić u obraćanju.

"Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možete protiv politike… Trebat će mi neko vrijeme bez košarke. Bog djeluje na misteriozne načine", dodao je nakon druge sezone u Španjolskoj.

Božić, kojem ovaj mjesec istječe ugovor s Granadom, bio je MVP igrač mjeseca ožujka i travnja, a malo mu je nedostajalo da to bude i u svibnju. Također je u pet kola bio proglašen najboljim.

Granada je unatoč njegovom naporu ispala u drugu ligu. Liga ACB je izvijestila da je Božić bio "veliko otkriće sezone".

Odigrao je 34 utakmice tijekom kojih je prosječno provodio na parketu 29:10 minuta. Zabijao je po 16,2 koša, imao 6,6 skokova, 3,1 asistenciju, 0,2 blokade i 1,1 oduzimanje lopte.

Hezonja, koji će sada u doigravanju s Real Madridom braniti naslov prvaka osvojen prošle sezone, nastupio je u 28 utakmica tijekom kojih je prosječno provodio na parketu 23:32 minute. Pritom je zabijao po 17,5 koševa, imao 4,9 skokova, 1,9 asistencija i po jednu oduzetu loptu. Bio je proglašen MVP igračem za mjesec siječanj.