Hezonja o povratku na parkete NBA: Sada mi je to lakše palo...

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, koji je noćas ubacio devet koševa za Cleveland Cavalierse u pobjedi 125-121 nad Brooklynom, rekao je da mu je povratak u NBA lakši nego je zamišljao.

"Prilagodba na momčad je puno lakša nego što sam mislio, zahvaljujući suigračima, stručnom stožeru i praktički svima u organizaciji", izjavio je 31-godišnji Dubrovčanin u videu objavljenom na internetskoj stranici momčadi iz Clevelanda.

"Od ljudi na vrhu do posljednje osobe u organizaciji, svi su me od prvog dana prihvatili raširenih ruku. Znaju kakav sam košarkaš, ali upoznaju me i kao osobu. Sve je zaista sjajno i osjećam se vrlo dobrodošlo", poručio je.

Foto: Ken Blaze

Hezonja je ljetos došao iz europskog doprvaka Real Madrida te zaigrao u NBA ligi nakon šest godina.

"Postoje izrazi koje nisam čuo šest ili sedam godina, a sada ih svakodnevno koriste u situacijama tijekom utakmica i treninga. Sve sam to vrlo brzo pohvatao", objasnio je nekadašnji igrač Orlando Magica, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa.

Hezonja je u prvoj utakmici ove sezone s Clevelandom bio poražen sa 106-114 od Philadelphije, pri čemu je zabio deset koševa.

"U NBA ligi nije važno vodite li 20, 30 ili 40 razlike jer se utakmice ovdje igraju jako brzo. U Europi je možda teže vratiti se nakon takvog zaostatka, ali ovdje se moraš mentalno ponašati kao da vodiš deset razlike ili kao da uopće nemaš prednost", rekao je o osjećaju na parketu.

Foto: Mike Watters

Objasnio je da mu je najveći izazov "naviknuti se na udarce po rukama, fizičku igru i terminologiju". "Ovdje se smatra da je ruka dio lopte, pa ima mnogo pokušaja izbijanja lopte koje u Europi ne smiješ raditi na isti način", rekao je.

"Na to se moraš naviknuti, iako mi se ovakav, fizički čvršći stil košarke zapravo puno više sviđa", napomenuo je Hezonja.

"Moram se prilagoditi, malo bolje štititi loptu, a momčad me postupno sve više uključuje u igru. I to je zasluga suigrača i njihove spremnosti da igraju sa mnom", rekao je.

Bio je upitan je li tijekom prošle utakmice s Philadelphijom bilo trenutka kada je pomislio: "Vratio sam se, ponovno sam u NBA ligi?"

"Uopće ne", odgovorio je.

"Bilo je baš neobično. Nisam imao takav osjećaj. Možda kao rookie pomisliš: „Vau, što ću sada?” Pokušavaš sve nadigrati, zabiti i napraviti što više dobrih stvari. Kada si novak, sve ti je novo, kao i kada dođeš u drugu momčad", ispričao je.

"Ali ovaj put, tijekom cijelog dana, nisam osjećao ništa posebno. Bila je to jednostavno košarkaška utakmica, kao nekada u Europi ili tijekom moje druge, treće, četvrte i pete sezone u NBA ligi. Nisam imao nikakve posebne emocije zbog povratka", zaključio je.