Hezonja odlično odigrao, Sesar zadovoljan: 'Mario je sjajan, posjeduje ekstreman talent'

Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je finale olimpijskih pretkvalifikacija i time došla korak bliže cilju plasmana na Olimpijske igre u Parizu 2024.

Košarkaši su u polufinalu rutinski pobijedili Ukrajinu s 85-70. Ukrajina se pokazala konkurentnom u prvom poluvremenu, ali izabranici Josipa Sesara u drugom su dijelu potvrdile kvalitetu hrvatske reprezentacije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izbornik Sesar otkrio je nakon utakmice kako je Jaleen Smith imao problema s gležnjem.

- Cilj je bio napasti ukrajinskog playmakera Kovliara, ući mu u prsa, izbaciti ga iz njegove komocije. Imali smo određenih problema s dva visoka Ukrajinca, koji dobro odmotavaju na 'pick and popu', pa tu prijete šutom. Ali, osjetio sam da kontroliramo ritam, iako sam u drugoj četvrtini morao odmoriti nositelje, tu je bio pad u igri. Kad su barem jedan ili dva od naša najbolja četiri igrača bila na terenu, tu je odmah bila lakoća poentiranja, a onda smo u drugom dijelu otišli i na značajniju razliku. Mogao sam malo više odmarati Smitha, koji je imao problema s gležnjem, a i Zupca koji se jako potrošio, jer su njihovi visoki po dva puta u svakoj akciji odlazili na pick. Dario je tu napravio dobar posao, a u drugom dijelu smo malo promijenili našu obranu - rekao je Sesar.

Sesar je posebno izdvojio Marija Hezonju, koji je odigrao fantastičnu utakmicu.

- Mario je odigrao prvu utakmicu protiv Belgije sjajno, sada je opet bio sjajan, dok je dvije utakmice igrao promjenjivo. Ali, to je normalno zato što je ovo bila naša četvrta utakmica u sedam dana.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hezonja je zabio je 22 koša uz sjajnu realizaciju (10-13 šut).

- Mario sa svojim individualnim karakteristikama može promijeniti ritam utakmice, a to se u polufinalu najbolje pokazalo. On je u Realu na kraju sezone igrao na poziciji četiri, sada se trebao prilagoditi na čisto krilo, a i to je proces, bez obzira na njegovu kvalitetu i ekstremni talent kojega posjeduje. Danas je bio odličan. Svi su, zapravo, bili odlični. OK, ima stvari, uvijek ima koje mogu biti bolje - zaključio je Sesar.