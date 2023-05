Hezonja prvak Europe s Realom! U drami su srušili Olympiakos

Košarkaši madridskog Reala u finalnoj utakmici završnog turnira Eurolige pobijedili su grčki Olympiakos sa 79-78 i tako u svom 20. finalu po 11. put osvojili naslov najbolje momčadi Starog kontinenta.

Pobjednički koš postigao je Sergio Llull tri sekunde prije kraja utakmice za 79-78, što mu je bio jedini ubačaj na utakmici. Na drugoj strani, nakon minute odmora, Kostas Sloukas je promašio šut za dvicu.

Mario Hezonja je imao istaknutu ulogu u pobjedničkom momčadi sa 12 koševa, tri skoka i dvije ukradene lopte. Najbolji igrač Reala, pogotovo u završnici, bio je Sergio Rodriguez sa 15 poena i devet asistencija. Centar Walter Tavares je uz 13 koševa imao i 10 skokova, a 11 poena je ubacio Fabien Causer.

Kod Olympiakosa je najbolji bio Saša Vezenkov sa 29 koševa i devet skokova, dok je Isaiah Canaan postigao 21 poen. Grci su u svom devetom finalu ostali na tri naslova prvaka Europe.

Olympiakos je sjajno otvorio utakmicu preciznim dalekometnim šutovima i došao do vodstva 24-12. No, uslijedilo je bolje obrambeno razdoblje u igri Reala, koji se dobar dio utakmice branio zonom, pa se madridska momčad serijom 9-0 na prijelazu iz prve u drugu četvrtinu brzo vratila u rezultatsku ravnotežu koja je potrajala do samoga kraja utakmice.

Ipak, činilo se da je Olympiakos bliži trofeju, kad je grčka momčad tricom Vezenkova povela 74-67 šest minuta prije kraja. Grci su i u zadnje tri minute ušli s +6 (76-70), ali je tada igru Reala u svoje ruke uzeo Sergio Rodriguez te asistencijom za Tavaresa, ubačajem za dvicu i pogođenom tricom 45 sekundi prije kraja za 77-78 doveo svoju momčad u priliku za pobjedu koju im je tri sekunde prije kraja svojim jedinim košem na utakmici donio Llull.

Real je prošle godine za jedan poen izgubio finale od turskog Anadolu Efesa, a ovo je za madridski klub prvi naslov od 2018., kad ih je do trijumfa u Euroligi predvodio Luka Dončić.

Mario Hezonja je na europskom tronu postao nasljednikom Krune Simona, koji je s Anadolu Efesom osvajao naslov pobjednika Eurolige u prethodne dvije sezone.

