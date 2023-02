Hezonja: Svi su u Hrvatskoj bili ljuti jer nisam u reprezentaciji. Zbog tih treninga sad sam bolji

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, koji će za deset dana napuniti 28 godina, smatra kako je za budućnost hrvatske košarke presudno da reprezentacija opet počne ostvarivati dobre rezultate.

- Ljudi u Hrvatskoj vole košarku jednako kao i ranije, no problem su financije. Nema novca za ulaganja u sport, malo je razumijevanja vlasti, a također se vlasnici klubova brzo mijenjaju. Uz to se ponekad više govori o negativnim nego o pozitivnim stvarima - izjavio je Hezonja u intervjuu španjolskim novinama AS objavljenom u srijedu.

- Ogledalo zemlje je reprezentacija jer kada dođu rezultati raste broj navijača, više se prikazuje košarka, više je vijesti o njoj. Uspijemo li to postići, te krenemo li svi u tom smjeru, dječaci će to vidjeti i htjeti biti poput nas jer sada provode vrijeme ispred ekrana, na mobitelima. Reprezentacija je dakle ključna - napomenuo je krilni igrač Real Madrida.

Hrvatska reprezentacija ispala je u rujnu u osmini finala Europskog prvenstva od Finske, a nije se uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo. To je potaknulo i ponajboljeg igrača reprezentacije Bojana Bogdanovića, 33-godišnjeg igrača NBA momčadi Detroit Pistonsa, da odustane od daljnjeg igranja za Hrvatsku.

- Tijekom ljeta ostajao bih u SAD-u, u Los Angelesu i Orlandu bih samostalno trenirao od prvog dana završetka sezone do početka trening kampa u rujnu. U Hrvatskoj su svi bili ljutiti na mene jer zbog toga nisam igrao za reprezentaciju, a sada igram na ovoj razini baš zbog tih treninga - pojasnio je Mario.

Hezonja, koji je također igrao na Europskom prvenstvu, ljetos je prešao iz ruskog Uniksa iz Kazana u europskog doprvaka Real Madrid.

- Imao sam još godinu dana ugovora u Kazanu, ali mi igrači htjeli smo zbog rata otići i igrati u Euroligi. Real Madrid se zainteresirao za mene, baš kao i godinu dana ranije kada sam bio otišao u Panathinaikos. Real mi se uvijek sviđao zbog načina kako je organiziran, to je mjesto gdje ne može igrati svatko, a kada dođeš vidiš da funkcionira kao obitelj. A upravo mi se ta kemija sviđa - izjavio je Hezonja.

"Kraljevski klub" je vodeća momčad španjolskog prvenstva s istim omjerom kao i drugoplasirana Barcelona, sa 17 pobjeda i 3 poraza. U Euroligi zauzima drugo mjesto iza Olimpiakosa, ali ima utakmicu manje.

- Ljudi u Madridu jasno znaju što žele. Pobjede. Titule. A to je upravo ono što i ja želim ostvariti - naglasio je Hezonja.

Real Madrid će u četvrtak igrati četvrtfinale španjolskog kupa protiv Valencije, natjecanja u kojem je lani izgubio u finalu od Barcelone.

- Na početku sezone sam znao da će biti teško novom treneru Chusu Mateu, te da će promjena biti čudna ekipi, ali sada mogu reći da je prilagodba bila lagana. Poput obitelji smo. Što se mene tiče, želim samo dati vremena treneru i suigračima da me upoznaju, a da se ja prilagodim uz svoju najbolju moguću verziju - rekao je Hezonja.

- Dosad sam odgovarao na ono što je tražio trener. Znao sam da ću pružati sve više kako vrijeme odmiče jer naporno treniram i dobro se pripremam za utakmice - dodao je.

Hezonja je igrao za Barcelonu od kuda je 2015. otišao u NBA ligu gdje je bio u Orlando Magicu, New York Knicsima i Portland Trail Blazersima. Nakon što mu ondje nije išlo kako je htio vratio se u veljači 2021. u Europu potpisavši za Panathinaikos.

- Odlazak u Panathinaikos bila mi je najbolja sportska odluka u životu jer sam krajem prethodne sezone nakon posljednje utakmice protiv Lakersa otišao doma i rekao svima da neću igrati više. Da ću ostati u Orlandu s prijateljima i obitelji - izjavio je.

- Prvi put sam proveo dva mjeseca bez diranja lopte, samo sam vježbao u teretani. No početkom studenog sam opet počeo trenirati a osjećaj je bio kao da nikada nisam prestao igrati. Tada sam uvidio da je glava, mentalni faktor, jednako važna kao fizička sprema ili šut. Opet sam zavolio košarku - dodao je.

Panathinakos se zainteresirao, poslao ponudu, pa je Hezonja završio u Ateni.

- Nanovo sam osjetio košarku. Htio sam pomoći suigračima i osjećati se važnim, pobjeđivati - napomenuo je.

Zatim je prešao u Kazan koji je vodio hrvatski trener Velimir Perasović.

- Perasović mi je puno pomogao. U Rusiji me tim trenera poznavao pa je situacija bila sjajna. Nisam mogao izabrati bolje. No počeo je rat (invazija Rusije na Ukrajinu 24. veljače 2022.) koji nam je sve oduzeo. Bili bi smo ušli u doigravanje Eurolige, a zatim smo mogli otići daleko, jako daleko - zaključio je Hezonja.

