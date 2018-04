Hezonjin show: Dijelio blokade, asistencija večeri, zakucavanja

Ponovno je Mario Hezonja bio u prvoj petorci Magica, ponovno je dobio najviše minuta u igri (34) i opet je ostavio vrlo dobar dojam u pobjedi Orlanda protiv Mavericksa 105-100. Zabio je 12 koševa uz slabašan šut iz igre (5/14) te imao osam skokova, četiri asistencije, dvije ukradene lopte i tri blokade. Jedna od te tri 'banane' stigla je četiri sekunde prije kraja na pokušaju za tri poena Jalena Jonesa pri rezultatu 104-100 za Magic.

Oduševio je Mario i asistencijom večeri na samom startu za Aarona Gordona koji je utakmicu završio sa 20 koševa i četiri skoka. Jedna od najboljih akcija večeri svakako je i strašno zakucavanje na 'alley-oop' Shelvina Macka. Orlandu je ovo druga pobjeda u nizu, no neće im puno pomoći da se dignu tablici s obzirom da su pretposljednja momčad Istoka s 24 pobjede i 54 poraza.

Mario Hezonja gets the all-angle treatment on the #AssistOfTheNight pic.twitter.com/4RD3FJPSZT