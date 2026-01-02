Obavijesti

EUROLIGA

Hezonjina majstorska partija u velikom preokretu Reala!

Piše HINA,
Dubrovčanin je s 20 koševa bio najbolji strijelac Reala, a tome je dodao i pet skokova te dvije asistencije

Košarkaši Real Madrida pobijedili su na domaćem parketu Dubai sa 107-93 u utakmici 19. kola Eurolige, u kojoj su na poluvremenu zaostajali za 14 poena (44-58), a jedan od ključnih igrača u preokretu bio je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja.

Dubrovčanin je s 20 koševa bio najbolji strijelac Reala, a tome je dodao i pet skokova te dvije asistencije. Po 17 poena su za pobjednike ubacili Trey Lyles i Facundo Campazzo koji je podijelio i šest asistencija. U momčadi koju vodi Jurica Golemac najefikasniji je bio Dwayne Bacon s 26 koševa.

U najvećem grčkom derbiju košarkaši Olympiakosa su kao gosti pobijedili Panathinaikos s 87-82 i tako po deseti put zaredom u Euroligi svladali najljućeg suparnika. Saša Vezenkov je za pobjednike ubacio 24 koša uz devet skokova, a Tyler Dorsey je postigao 21 poen. Panathinaikosu nisu pomogla 32 koša Kendricka Nunna.

BASKET - Euroleague - Panathinaikos AKTOR Athens vs Real Madrid
Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip

U talijanskom derbiju je bolonjski Virtus pred svojim navijačima preokrenuo loš dojam iz početnih 15 minuta i zaostatak od 15 koševa te na kraju svladao Armani Milano s 97-85. Matt Morgan je za pobjednike ubacio 22 koša uz šest asistencija, Derrick Alston je dodao 20 poena. Josh Nebo je postigao 15 koševa za goste, a Zach LeDay je dodao 14 poena. 

Fenerbahče je s uvjerljivih 108-93 pobijedio Baskoniju na gostovanju u Vitoriji, a tursku momčad je predvodio Wade Baldwin s 24 koša i sedam asistencija.

