Higuain u suzama objavio kraj karijere: Sada ću igrati za gušt

Bivši argentinski nogometni reprezentativac Gonzalo Higuain (34) objavio je kako će po završetku aktualne MLS sezone, gdje igra za Inter Miami, okončati svoju karijeru.

Na konferenciji za medije nije mogao suspregnuti suze.

- Prije tri, četiri mjeseca rekao sam ljudima u klubu da će ubrzo doći vrijeme kada ću reći da je dosta. Nije to bila odluka od danas do sutra, na tome sam radio godinama. Kada sam došao ovdje, došao sam kako bih uživao u nogometu. Došao sam uživati u životu, biti blizu svog brata Federica. Bila je to nova stranica mog života, i to jedna od najboljih u mojoj karijeri. U ovome su mi klubu svi od reda vratili želju za nogometom - rekao je argentinski napadač i dodao:

- Sada se mogu umiroviti na način na kojeg sam želio, igrati za sebe i za navijače, za gušt.

Inter Miami je trenutačno sedmi na ljestvici, a do kraja ligaškog dijela sezone ostale su još dva kola u kojima bi taj klub mogao izboriti nastup u doigravanju.

Higuain je karijeru započeo u River Plateu 2005. godine, uslijedio je prelazak u Real Madrid za koji je igrao od 2006. do 2013. godine i osvojio tri naslova prvaka Španjolske (2007, 2008, 2012). Tijekom boravka u Napoliju, od 2013. do 2016. godine, osvojio je samo Superkup, ali je u sezoni 2015/16. postavio rekord Serie A sa 36 postignutih pogodaka. Od 2016. do 2020. godine bio je član Juventusa s kojim je bio prvak Italije 2017., 2018. i 2020. godine, a toriski ga je klub slao i na posudbe u Milan (jesen 2018.) te Chelsea (proljeće 2019.).

U Inter iz Miamija je stigao u rujnu 2020.

Za reprezentaciju Argentine upisao je 75 nastupa i 31 pogodak, a 2014. je postao svjetski doprvak.

