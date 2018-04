Hillsborough, 29 godina tuge... Polovica je mogla biti spašena

Na današnji dan, 15. travnja 1989. godine, na stadionu Hillsborough u Sheffieldu u Velikoj Britaniji poginulo je 96 navijača, najmlađa žrtva imala je 10 godina.

Hillsborough je do danas najveća nesreća u povijesti britanskog sporta i jedna od najvećih sportskih tragedija ikad. Liverpool je igrao polufinale FA Cupa protiv Nottingham Forresta.

Engleski savez izabrao je neutralni stadion Hillsborough, no završilo je s 96 mrtvih Liverpoolovih navijača i preko 700 ozlijeđenih ljudi na mjestu koje je crnim slovima upisano u britanskoj i svjetskoj sportskoj povijesti.

Nesretni navijači ostali su zgnječeni i/ili pregaženi na ogradi na prenapučenom stadionu koji je imao kapacitet od 39.000 gledatelja, no na tribine ih je, greškom policije i sigurnosnih službi, pušteno više od 54.000.

Okidač za tragediju bila je odluka osiguranja da se otvori zaštitna ograda na tribini Leppings Lane End kako bi se smanjio pritisak. Bio je to koban potez, nastao je stravičan stampedo.

No to nije bio jedini propust. U općem kaosu na Hillsboroughu, uz 96 žrtava, ozljede je zadobilo čak 766 ljudi. Istraga je pokazala kako se gotovo pola izgubljenih života, 41 od 96, moglo spasiti da su dobili odgovarajuću liječničku pomoć nakon nesreće

The Sun je četiri dana nakon katastrofe na Hillsboroughu objavio naslovnicu i okrivio navijače Liverpoola za tragediju. Britanski tabloid napisao je kako su navijači Liverpoola krali od mrtvih i urinirali po njima.

No bila je to odvratna laž. Liverpoolovi navijači od tada bojkotiraju The Sun koji se kasnije ispričao. I policija se pridružila tabloidu optuživši navijače bez da su proveli istragu što se zapravo dogodilo tog dana.

Tek prošle godine obitelji žrtava tragedije na stadionu Sheffield Wednesdaya dobile su kakvu takvu zadovoljštinu presudom koja je stigla s 27 godina zakašnjenja i koja je isprala ljagu i krivicu s leđa Liverpoolovih navijača.

- Pogreške policije u planiranju i organiziranju utakmice izazvale su ili pomogle da dođe do tragedije na stadionu u Sheffieldu 1989. godine gdje je u tragediji poginulo 96 navijača - zaključila je porota.