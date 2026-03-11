Obavijesti

NAJBOLJI ASISTENT HNL-a PLUS+

Hit igrač prvaka: Skoro sam se ostavio nogometa, dvaput ispao u 3. ligu. Rijeka mi je vjerovala

Piše Josip Tolić,

Nesuđeni student ekonomije i ponajbolji asistent HNL-a nam je otkrio: Bilo mi je teško ozlijeđen gledati kako se Rijeka bori za trofeje. Strasbourg? Nitko nam ne može ukrasti san

Ante Oreč (24) jedan je od najboljih pojedinaca momčadi Rijeke koju čeka još jedna povijesna utakmica, prvi dvoboj osmine finala protiv Strasbourga na Rujevici (četvrtak, 18.45). Dubrovački desni bek je prije nešto više od godinu dana stigao na mala vrata iz Veleža za 200.000 eura odštete, gdje je godinu i pol ranije stigao prvo na probu, pa se prometnuo u najboljeg asistenta HNL-a ove sezone (šest, na diobi prvog mjesta) i čovjeka za velike utakmice.

