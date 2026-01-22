Obavijesti

Sport

Komentari 0
POMAMA ZA ADRIANOM

Hit igrača HNL-a zovu tri kluba, on im odgovorio u videoporuci

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Hit igrača HNL-a zovu tri kluba, on im odgovorio u videoporuci
Foto: NK Slaven Belupo

Adriano Jagušić iz Slaven Belupa potaknuo je spekulacije o transferu video objavom. Navijači Werdera mole za njegov dolazak u Bundesligu. Hoće li Jaga obući zeleni dres

Admiral

Slaven Belupo je kratkom objavom na društvenoj mreži potaknuo raspravu u Hrvatskoj i Njemačkoj. Video u kojem se obraća Adriano Jagušić, tražena roba na mercatu ove zime, uz jednostavan opis pokrenuo je lavinu komentara i nagađanja o budućnosti jednog od klupskih talenata.

Video je snimljen ispred timskog autobusa uz popratni tekst "Jaga vam ima nekaj za reći" i hashtagove #mojklub i #ponospodravine.

- Pozdrav svima. Nisam u Bragi, Bremenu ni Ateni, već u busu za Rijeku. Idemo po pobjedu - rekao je Jagušić.

Navijači Werdera mole za transfer

Ubrzo nakon objave, ispod videa su se počeli redati komentari na njemačkom jeziku. Najpopularniji glasi "Lasst ihn frei", što u prijevodu znači "Pustite ga". Drugi navijači Werdera nastavili su u sličnom tonu, objavljujući razne GIF-ove i memeove koji aludiraju na oslobađanje ili puštanje igrača, jasno dajući do znanja da ga silno žele vidjeti u zelenom dresu svog kluba. Time je potvrđeno da već neko vrijeme postoje glasine koje ovog mladog igrača povezuju s prelaskom u Bundesligu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Drugi strijelac Dinama pred izlaznim vratima?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugi strijelac Dinama pred izlaznim vratima?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove
LAKO SMO PALI

Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026