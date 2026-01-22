Hit igrača HNL-a zovu tri kluba, on im odgovorio u videoporuci

Slaven Belupo je kratkom objavom na društvenoj mreži potaknuo raspravu u Hrvatskoj i Njemačkoj. Video u kojem se obraća Adriano Jagušić, tražena roba na mercatu ove zime, uz jednostavan opis pokrenuo je lavinu komentara i nagađanja o budućnosti jednog od klupskih talenata.

Video je snimljen ispred timskog autobusa uz popratni tekst "Jaga vam ima nekaj za reći" i hashtagove #mojklub i #ponospodravine.

- Pozdrav svima. Nisam u Bragi, Bremenu ni Ateni, već u busu za Rijeku. Idemo po pobjedu - rekao je Jagušić.

Navijači Werdera mole za transfer

Ubrzo nakon objave, ispod videa su se počeli redati komentari na njemačkom jeziku. Najpopularniji glasi "Lasst ihn frei", što u prijevodu znači "Pustite ga". Drugi navijači Werdera nastavili su u sličnom tonu, objavljujući razne GIF-ove i memeove koji aludiraju na oslobađanje ili puštanje igrača, jasno dajući do znanja da ga silno žele vidjeti u zelenom dresu svog kluba. Time je potvrđeno da već neko vrijeme postoje glasine koje ovog mladog igrača povezuju s prelaskom u Bundesligu.