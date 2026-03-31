Hit objava iz Tuzle: 'Ako BiH ne pobijedi, svima slobodan dan!'

Bosna i Hercegovina od 20.45 sati na Bilinom polju u Zenici dočekuje Italiju u jednoj od najvažnijih utakmica u povijesti. Susret je to s kojim naši susjedi mogu ostvariti plasman na Svjetsko prvensto koje će se u lipnju i srpnju igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Važnost ove utakmice shvatili su čelni ljudi firme iz Tuzle Double Fresh. Oni će, u slučaju poraza BiH, svakom od zaposlenika dati slobodan idući dan da se psihički odmore od eventualnog razočaranja. Ako 'zmajevi' pobijede, svaki radnik dobit će bonus od 200 KM (102 eura) i dva slobodna dana za slavlje.

U službenom priopćenju tvrtke piše sljedeće.

- Poštovani zaposlenici, obavještavamo vas da se večeras, 31. ožujka 2026.. godine, igra nogometni susret finala baraža između Bosne i Hercegovine i Italije. U skladu s ishodom utakmice, važe sljedeće odluke: U slučaju poraza Bosne i Hercegovine, dan 1. travnja 2026.. godine bit će neradni dan za sve zaposlenike, kako bi imali vrijeme za psihički odmor. U slučaju pobjede Bosne i Hercegovine, svi zaposlenici će dobiti nagradu u iznosu od 200 KM, kao i dva slobodna dana, u svrhu proslave ovog značajnog uspjeha. Amir Sejdinović, direktor.

Foto: Double Fresh Tuzla/Instagram

Ako susjedi izbore SP, bit će im to tek drugo sudjelovanje na najvećoj svjetskoj smotri. Prijašnje su igrali 2014. u Brazilu i ispali kao treći u grupi s Argentinom, Nigerijom i Iranom.

Nakon što je priopćenje postalo viralno, još jednom se oglasio direktor spomenute tvrtke.

- Povodom objave koja je u kratkom vremenu postala viralna, želim se obratiti javnosti na jedan iskren i skroman način. Kao neko ko je prije svega radnik, koji svakodnevno radi i po 10 i više sati, zajedno sa svojim malim ali kvalitetnim kolektivom, moja jedina namjera bila je da uljepšam dan svojim zaposlenicima i dodatno podignem atmosferu pred jednu važnu utakmicu za našu reprezentaciju.

Spomenuo je kako mu nije bila namjera napraviti reklamu ili nešto slično.

- Nisam imao namjeru praviti reklamu, niti bilo kakvu prvoaprilsku šalu, a pogotovo ne privlačiti pažnju na ovaj način. Sve je nastalo spontano, iz dobre namjere i pozitivne energije unutar kolektiva. Kao i uvijek, ostajem skroman i posvećen radu, uz vjeru i nadu u uspjeh Bosne i Hercegovine, čiji sam vjerni navijač. Hvala svima koji su podijelili i prenijeli ovu priču. Iskreno mi je drago ako sam, makar na trenutak, uspio unijeti malo radosti i među druge ljude i navijače širom Bosne i Hercegovine.